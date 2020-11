Phim truyền hình về Loki vẫn chưa quay xong

Marvel Studios cho biết mini-series “Loki” vẫn còn khoảng 4-5 tuần quay trước khi đóng máy. Tác phẩm dự kiến lên sóng năm 2021.

Năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên các bộ phim siêu anh hùng của Marvel Studios vắng bóng màn ảnh rộng trong một thập kỷ qua. Với mảng truyền hình, nhiều mini-series xoay quanh các siêu anh hùng Marvel đang được gấp rút thực hiện.

Loki, mini-series về nhân vật em trai của Thor, từng được lên kế hoạch để trở thành phim truyền hình đầu tiên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc ghi hình Loki không thể diễn ra theo đúng tiến độ và khiến kế hoạch ban đầu bị thay đổi.

Tom Hiddleston từng thủ vai Loki của MCU trong các phim các phần phim riêng về nhân vật Thor, The Avengers (2012), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Ảnh: Marvel Studios.

Comic Book đưa tin trong cuộc phỏng vấn với tờ Clarín, Victoria Alonso - Phó giám đốc điều hành của Marvel Studios - cập nhật tiến độ sản xuất của một số dự án hãng đang thực hiện. Trong đó, khán giả sẽ phải chờ thêm ít lâu để được thấy vị thần lừa lọc xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Khi được hỏi về việc series phim còn bao nhiêu phần chưa quay, Alonso cho biết đoàn phim vẫn còn khoảng bốn tới năm tuần ghi hình. Đây là hậu quả từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Loki sẽ là tựa phim truyền hình thứ ba của MCU lên sóng Disney+ sau WandaVision (ra mắt vào tháng 1/2021) và The Falcon and the Winter Soldier (trong 2021). Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả trong 2021, nhưng chưa có thời điểm cụ thể.

Ngoài gương mặt quen thuộc Tom Hiddleston, Loki còn có sự tham gia của Owen Wilson. Đây là phần ngoại truyện đầu tiên được sản xuất tập trung vào một nhân vật phản diện từ MCU.

Chia sẻ về lần quay trở lại với vai diễn Loki, nam diễn viên nói: “Giờ tôi đã hiểu nhân vật. Tôi cảm thấy khán giả cũng đã tỏ tường anh ta. Khi vào vai Loki và hóa thân trọn vẹn thành nhân vật với những thử thách mới, tôi buộc phải tìm ra những cách thể hiện khác. Đây là khía cạnh thú vị nhất của công việc”.

“Loki đặc biệt bởi trí thông minh, sự phản bội, chất ranh mãnh, khả năng phép thuật. Nhưng nhân vật sẽ phải đương đầu với những đối thủ đáng gờm chưa từng biết mặt quen tên. Tôi ước gì mình có thể tiết lộ nhiều hơn, nhưng tôi chưa thể”, nam diễn viên chia sẻ.