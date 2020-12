Phim truyền hình về Loki tung trailer đầu tiên

Trailer của “Loki” - mini-series thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel - chính thức ra mắt. Tác phẩm truyền hình sẽ theo chân nhân vật cùng tên sau những sự kiện ở “Avengers: Endgame”.

Trailer của phim truyền hình ‘Loki’ Mini-series tập trung vào nhân vật Loki (Tom Hiddleston) sau những sự kiện ở "Avengers: Endgame".

Theo Variety, trailer đầu tiên của phim truyền hình Loki mới được công bố. Trong buổi gặp gỡ giữa các nhà đầu tư hôm 10/12, Disney thông báo mini-series dự kiến phát sóng trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ từ tháng 5/2021.

Loki xuất hiện lần cuối trong Avengers: Endgame (2019). Phiên bản trong quá khứ của Thần lừa lọc đã trốn thoát cùng một trong các Viên đá Vô cực.

Series Loki sẽ mở ra một nhánh thực tại mới xoay quanh những âm mưu phá hoại của em trai Thor.

Sự kiện này đã mở ra một nhánh thực tại mới. Trong đó, Loki vẫn còn sống, có khả năng du hành thời gian và can thiệp vào nhiều sự kiện quan trọng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong mini-series sắp lên sóng, Tom Hiddleston tiếp tục hóa thân thành Loki - nhân vật mang lại cho anh không ít danh tiếng. Góp mặt cùng Hiddleston còn có Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw và Sophia Di Martino.

Nam diễn viên Richard E. Grant, tên tuổi lớn của điện ảnh Anh Quốc, cũng sẽ đảm nhận một vai diễn chưa được tiết lộ trong Loki. Nguồn tin của Variety cho biết ông chỉ xuất hiện trong một tập phim với vai khách mời (cameo).

Owen Wilson và Tom Hiddleston trong một cảnh quay của Loki.

Biên kịch kiêm chỉ đạo sản xuất của Loki là Michael Waldron - tác giả kịch bản của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dự án do Kate Herron làm đạo diễn.

Quá trình ghi hình Loki bắt đầu từ tháng 1, nhưng buộc phải tạm dừng từ tháng 3 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phim lăn bánh trở lại hồi tháng 9 tại Atlanta, Georgia (Mỹ).

Loki nằm trong chùm phim truyền hình của Vũ trụ Điện ảnh Marvel chuẩn bị phát hành trên Disney+, bao gồm Ms. Marvel, Hawkeye, Falcon and Winter Soldier, She-Hulk, Moon Knight và WandaVision. Trong đó, WandaVision sẽ là tác phẩm mở màn và dự kiến lên sóng từ tháng 1/2021.