Phim truyền hình về Loki hoãn lên sóng một tháng

Mini-series “Loki” xoay quanh nhân vật cùng tên dự kiến lên sóng từ 11/6, thay vì tháng 5 như kế hoạch ban đầu.

Theo tạp chí Variety, hãng Disney mới thay đổi ngày lên sóng dành cho Loki - loạt phim truyền hình xoay quanh nhân vật lọc lõi cùng tên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Mini-series dự kiến xuất hiện trên dịch vụ Disney+ từ 11/6.

Trước đó, đội ngũ sản xuất tiết lộ Loki dự kiến dài 6 tập, mỗi tập có thời lượng khoảng 40-50 phút.

Khán giả sẽ phải chờ tới trung tuần tháng 6 mới được thưởng thức Loki. Ảnh: Disney.

Ban đầu, Loki dự kiến lên sóng từ tháng 5. Tuy nhiên, thay đổi mới có thể đến từ việc Disney hiện quyết giữ lịch phát hành phim điện ảnh Black Widow từ 7/5. Theo đó, khán giả sẽ không bị phân tâm giữa bộ phim của Scarlett Johansson và loạt phim của Tom Hiddleston.

Loki là chuỗi sự kiện diễn ra ở một dòng thời gian khác, sau những gì xảy ra trong Avengers: Endgame (2019). Ở mạch thời gian chính, Loki đã bỏ mạng dưới tay Thanos (Josh Brolin) từ Avengers: Infinity War (2018).

Loki lúc này đến từ dòng thời gian nơi biệt đội Avengers trở về sự kiện New York trong The Avengers (2012), và em trai của Thor (Chris Hemsworth) đã khôn khéo chạy thoát giữa lúc hỗn loạn.

Một số nguồn tin cho biết Loki sẽ quay về nhiều thời điểm lịch sử khác nhau, và buộc tổ chức Time Variance Authority - những người chuyên kiểm soát sự xáo trộn trong các dòng thời gian - phải vào cuộc để ngăn chặn gã.

Bên cạnh gương mặt quen thuộc Tom Hiddleston, mini-series còn có sự góp mặt của Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw và Richard E. Grant.

Kế hoạch phủ sóng truyền hình thông qua Disney+ của Marvel Studios đã bắt đầu với WandaVision. Mini-series về Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany) sẽ kết thúc sau hai tập nữa.

Ngay sau đó, một mini-series khác là The Falcon and the Winter Soldier sẽ lên sóng từ 19/3.