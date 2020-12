Phim truyền hình siêu anh hùng Hàn Quốc thu hút khán giả

"The Uncanny Counter" là tựa phim truyền hình nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nội địa sau khi đứng đầu danh sách từ khóa tìm kiếm tại Hàn Quốc.

Ngày 7/12, bộ phim truyền hình thể loại siêu anh hùng The Uncanny Counter (tên tiếng Việt: Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì) trở thành tựa phim đứng đầu danh sách từ khóa tìm kiếm cập nhật theo giờ trên cổng thông tin trực tuyến Daum.net của Hàn Quốc.

Việc lọt top tìm kiếm kể trên đồng nghĩa với việc The Uncanny Counter là tựa phim truyền hình được khán giả Hàn Quốc chú ý hơn cả. Tác phẩm thể loại giả tưởng, giật giân được chuyển thể từ bộ webtoon Amazing Rumor của tác giả Jang Yi.

Ảnh chụp màn hình danh sách từ khóa tìm kiếm theo tựa phim của Daum trưa nay. Vị trí từ 1 đến 3 là The Uncanny Counter, Start-Up và Penthouse: War in Life. Ảnh: Daum.net.

Phim xoay quanh một nhóm thợ săn quỷ sở hữu siêu năng lực được gọi bằng biệt danh “Bộ đếm”. Để tiện việc truy đuổi cũng như diệt trừ các thế lực yêu ma quỷ quái trà trộn giữa loài người và âm mưu xây dựng cuộc sống vĩnh hằng, nhóm "Bộ đếm" đã cải trang thành các nhân viên tiệm mì.

The Uncanny Counter do đài OCN sản xuất, với sự góp mặt của Se Jeong, thành viên nhóm gugudan, trong vai nữ chính bên cạnh Jo Byung Gyu. Đây là lần đầu tiên Jo Byung Gyu thủ vai chính của một series truyền hình sau rất nhiều vai phụ trong Who are You: School 2015, Radio Romance, SKY Castle và Hot Stove League.

Dàn nhân vật chính trong phim cũng có sự góp mặt của Yoo Jung Sang (Distorted, Live or Die, Graceful Friends), Yeom Hye Ran (Live, Chocolate, Mystic Pop-Up Bar) và Ahn Suk Kwan (Six Flying Dragons, 100 Days My Prince, Clean with Passion for Now).

Dàn nhân vật chính của The Uncanny Counter (phải) so sánh với nguyên tác Amazing Rumor (trái). Ảnh: OCN, Daum.

Cũng trong ngày 12/7, Newsen đưa tin theo thống kê từ Nielsen Korean, tập thứ tư của The Uncanny Counter ghi nhận tỷ lệ người xem trung bình 6,7% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và 6,4% tại riêng Seoul. Hơn 1,8 triệu khán giả Hàn Quốc đã theo dõi tập phim mới phát sóng.

Thành tích đánh dấu sự tăng trưởng đều đặn của The Uncanny Counter. Tỷ lệ người xem bộ phim đã tăng từ 2,7% sau tập 1 lên 6,7% sau tập 4, tức gấp hơn 2 lần.

Phim cũng thu hút thêm hơn 1 triệu người xem mới chỉ sau chưa đầy 10 ngày lên sóng. Phim hiện được phát hành song song trên sóng của OCN tại Hàn Quốc vào hai ngày cuối tuần và dịch vụ xem video trực tuyến Netflix.