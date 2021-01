Phim truyền hình Mỹ đánh mất vị thế, cuộc chơi đã thay đổi

Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến khiến cuộc chơi thay đổi, Mỹ không còn độc tôn trong lĩnh vực phim truyền hình.

Thành công của loạt phim tội phạm Lupin của Pháp gần đây, trước đó là series Money Heist nổi tiếng của Tây Ban Nha trên Netflix cho thấy phim truyền hình Mỹ đã không còn nắm ngôi vương.

Mỹ dần chịu sự cạnh tranh của nhiều khu vực như châu Âu, Latin và Hàn Quốc. Phim truyền hình ở các quốc gia này xuất hiện trên nhiều nền tảng phát trực tuyến quốc tế và được yêu thích không kém.

"Khoảng 10 năm trước, 90% sự sáng tạo là ở Mỹ. Một số series truyền hình ở các quốc gia khác có kịch bản tốt nhưng không được phổ biến. Hiện tại, cuộc chơi đã thay đổi", Pascal Breton, người sáng lập và CEO công ty sản xuất Federation Entertainment cho biết.

Sự phát triển của Money Heist và gần đây là Lupin chứng minh cuộc chơi phim truyền hình đã thay đổi.

Cuộc chơi đã thay đổi

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet, sự gia tăng của truyền hình cáp có tính phí, dẫn đầu là HBO đã thúc đẩy nhiều nhà làm phim ở châu Âu, Hàn Quốc và Latin đặt cược vào game show, phim truyền hình, trước đây chủ yếu dựa vào điện ảnh và thể thao.

Một số nội dung tiêu biểu ở châu Âu như Borgen (phim nói về chính trị Đan Mạch, 2010) hoặc Sherlock (Anh, 2010) tuy sản xuất độc lập không phải từ Mỹ vẫn được khán giả quốc tế chú ý.

Luca Barra, tiến sĩ của ĐH Bologna, đồng tác giả nghiên cứu các chương trình truyền hình châu Âu, cho biết việc phân loại kênh công cộng và đài có tính phí đã nâng tiêu chuẩn làm phim. Các nhà làm phim bắt tay vào sản xuất những nội dung cao cấp mà trước đây vốn chỉ nhìn thấy trên màn ảnh rộng.

Lupin và Money Heist đã "đe dọa" và khiến các nhà làm phim truyền hình Mỹ suy nghĩ khác đi.

"Nhiều nhà làm phim nhận thấy tác phẩm chất lượng của họ không chỉ nổi bật trong nước mà còn hấp dẫn ở nhiều thị trường khác", Luca Barra nói.

Sự thay đổi này cũng đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các công ty sản xuất phim đa quốc gia như Federation Entertainment. Đồng thời, sự bùng nổ về số lượng kênh và các nền tảng trực tuyến đã tạo "cơn khát thành công".

"Những thứ mà 10 năm trước bị coi là thất bại giờ đây đã thay đổi", tiến sĩ ĐH Bologna khẳng định.

Sự xuất hiện của các nền tảng quốc tế, chủ yếu là Netflix, gần đây có thêm Amazon và Disney+ gia nhập cuộc chơi, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nội dung phim truyền hình phát triển.

Để tăng cường sức hút với khán giả quốc tế, Netflix mạnh tay xây dựng đội ngũ chuyên phụ đề, thậm chí lồng tiếng cho phần lớn các tác phẩm xuất hiện trên nền tảng. Điều này cho phép một loạt phim không nói tiếng Anh như Lupin, Money Heist, gần đây là phim kinh dị Sweet Home của Hàn Quốc đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu.

Phim truyền hình nước ngoài ngày càng chất lượng

Để có chỗ đứng trên trường quốc tế, các nền tảng phát trực tuyến Mỹ đã sản xuất nội dung phù hợp với từng quốc gia, thông qua các nhà sản xuất có trụ sở tại đó, bắt đầu là Hàn Quốc, sau đó là nhiều nước châu Âu.

Trong xu hướng bùng nổ sản xuất series truyền hình ở nhiều quốc gia, Mỹ vẫn đi đầu về nội dung, hình ảnh. Song, đây là thời đại mới, phim ảnh nói chung và phim truyền hình nói riêng đã có sự cân bằng, không còn là cuộc chơi riêng của Mỹ, theo lời Pascal Breton, CEO Federation Entertainment.

Hiện tại, công ty đứng sau thành công của The Bureau và Marseille đang thực hiện loạt phim nói về vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp dự kiến sản xuất năm 2022. Với kinh phí tương đương Lupin, phim hứa hẹn tiếp tục gây bão trên các nền tảng phát trực tuyến.

Jonathan Gray, giáo sư tại ĐH Wisconsin, cho biết các công ty sản xuất không thuộc Mỹ đã có cách làm phim đa dạng, đi theo theo thị hiếu người Mỹ và gia nhập thị trường truyền hình từ lâu được mặc định là đứng đầu toàn cầu.

Sherlock hay gần đây nhất là phim kinh dị Sweet Home lọt top thịnh hành Netflix Mỹ chứng minh cuộc chơi đã thay đổi.

"Tuy là phim sản xuất ở những quốc gia riêng lẻ nhưng phần lớn họ chọn vấn đề mang tính toàn cầu và dễ dàng tiếp cận khán giả quốc tế", Gray khẳng định.

Trong Lupin, bảo tàng Louvre đóng vai trò là cột mốc nhưng khiến người xem dễ hiểu và liên tưởng đến quốc gia của chính họ. "Phim trông giống các bộ phim của Luc Besson, người đứng sau thành công của The Fifth Element, Leon: The Professional và là người duy nhất của điện ảnh Pháp hiểu được thị trường quốc tế", giáo sư nói thêm.

Trên thực tế, một số cộng sự của đạo diễn tài năng Luc Besson cũng tham gia vào khâu sản xuất, ghi hình Lupin, chứng minh tham vọng của các nhà làm phim địa phương tham vọng tấn công thị trường quốc tế.

Với sự thay đổi trong cách làm phim, kèm với sự phát triển mạnh mẽ của Netflix cũng như Amazon và Disney+, trước đó là HBO, một thị trường đầy tiềm năng, béo bở, truất ngôi vương của phim truyền hình Mỹ đã xuất hiện.