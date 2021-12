Phim truyền hình Hong Kong nhái trò chơi trong ‘Squid Game’

Ở tập mới lên sóng gần đây của TV series “Come Home Love: Lo and Behold”, các nhân vật chính đã trải qua một trò chơi tương tự thử thách sinh tồn trong “Squid Game”.

Bộ phim Come Home Love: Lo and Behold nổi tiếng với việc thường xuyên đưa lên màn ảnh những chi tiết lấy cảm hứng từ các xu hướng mới trong văn hóa đại chúng. Eastweek đưa tin trong tập lên sóng gần đây, các nhân vật trong Lo and Behold đã tham gia một thử thách có tên Trò chơi cá muối được nhái lại từ nội dung Squid Game.

Trong tập phim, Cung Diệp (Trương Cảnh Thuần), Hùng Thụ Nhân (Đơn Lập Văn) và Peter (Đỗ Đại Vỹ) đã tới quán bar uống rượu giải sầu, cùng ca thán chuyện tiền kiếm thì ít tiền chi thì nhiều. Tại đây, ba người đã nhận các tấm danh thiếp mời tham gia Trò chơi cá muối - một thử thách mờ ám với phần thưởng lên đến 6 chữ số.

Các hình ảnh cắt từ tập phim Come Home Love: Lo and Behold nhái trò chơi trong Squid Game. Ảnh: TVB.

Trò chơi nhái lại nhiều hình ảnh mang tính thương hiệu từ Squid Game như thí sinh mặc đồ thể thao đánh số (phim đổi thành màu chàm/tím thay vì xanh lá cây), quản trò mặc áo chùng đen được hộ tống bởi toán lính canh mặc đồ màu hồng… Tên trò chơi được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ tiếng Quảng Đông “Hàm ngư phiên thân” - cá muối lật mình. Câu thành ngữ mang nghĩa trêu chọc, ám chỉ một người đang ở tình thế ngặt nghèo bỗng tìm được lối thoát.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên Đơn Lập Văn đã đăng tải video quay cảnh hậu trường tập phim. Trong đoạn phim, nhân vật Hùng Thụ Nhân do anh thủ vai máu mũi ròng ròng, được Isabella (Hứa Tư Mẫn) ôm hôn ngay giữa lúc tham gia trò chơi.

Phần mô tả đi kèm video của Đơn Lập Văn hài hước tiết lộ đã lâu lắm rồi anh mới được quay cảnh hôn hít. Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên Hồ Bội Úy - vợ của Đơn Lập Văn - cũng hùa theo chồng: “Hay quá. Có chị Isabella chăm sóc cho anh thế này, em yên tâm lắm”.

Squid Game là series truyền hình Hàn Quốc do Netflix đầu tư kinh phí sản xuất, Hwang Dong Hyuk đạo diễn. Phim đã trở thành hiện tượng văn hóa với tầm ảnh hưởng toàn thế giới. Hồi đầu tháng 12, Squid Game nhận đề cử Quả cầu Vàng 2022 cho phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch. Hai ngôi sao của series, Lee Jung Jae và Oh Yeong Su, cũng lần lượt nhận đề cử Quả cầu Vàng cho nam diễn viên chính và phụ xuất sắc.