Phim truyền hình đầu tay của Keanu Reeves với Leonardo DiCaprio

Keanu Reeves đang trong quá trình thương lượng để tham gia bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “The Devil in the White City” do Martin Scorsese và Leonardo DiCaprio sản xuất.

Deadline đưa tin Keanu Reeves, ngôi sao của loạt phim The Matrix, đang trong quá trình thương lượng để góp mặt vào TV series chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Devil In the White City của Erik Larson. Đây sẽ là vai nam chính đầu tiên của Keanu Reeves trên truyền hình.

Năm 2010, tài tử Leonardo DiCaprio đã mua bản quyền chuyển thể cuốn tiểu thuyết The Devil In the White City của Erik Larson. Dự án từng được lên kế hoạch phát triển thành phim điện ảnh tại Paramount Pictures. Tại thời điểm đó, nhà làm phim kỳ cựu Martin Scorsese được nhắm vào vị trí đạo diễn.

Keanu Reeves đang thương lượng để góp mặt trong bộ phim chuyển thể từ cuốn sách The Devil In the White City. Ảnh: Getty Images.

Tới năm 2019, Hulu thông báo hãng đang phát triển dự án The Devil In the White City thành TV series kinh phí lớn với Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese trong vai trò chỉ đạo sản xuất cùng Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davisson và Stacey Sher. Nhà làm phim Todd Field (In the Bedroom, Little Children) sẽ đạo diễn hai tập đầu tiên của series. Paramount TV Studios đảm nhận vai trò sản xuất cùng ABC Signature và Appian Way.

Năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn với Deadline, nhà sản xuất Stacey Sher tiết lộ thông tin biên kịch Sam Shaw đã gia nhập đội ngũ sản xuất dự án The Devil In the White City. Shaw là cha đẻ của hai TV series Castle Rock và Manhattan.

The Devil In the White City kể câu chuyện có thật về hai người đàn ông, một là kiến trúc sư và kẻ còn lại là tên giết người hàng loạt. Số phận của họ mãi mãi bị gắn kết với Hội chợ Quốc tế Chicago năm 1893.

Trong tác phẩm, Daniel H. Burnham là một kiến trúc sư tài năng và khó tính, không ngừng cạnh tranh nhằm để lại dấu ấn trên trường quốc tế. Henry H. Holmes, ngược lại, là tay bác sĩ điển trai và mưu mô đã xây dựng khách sạn Murder Castle tại nơi diễn ra hội chợ. Tòa kiến trúc là nơi Holmes giăng bẫy, tra tấn và sát hại nhiều phụ nữ trẻ.