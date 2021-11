Phim trường James Bond bốc cháy giữa đêm

Nhân chứng cho biết 5 xe cứu hỏa mất khoảng 20 phút để dập tắt đám cháy tại địa điểm ghi hình các tác phẩm James Bond.

Theo Fox News, đám cháy lớn bốc lên trên phim trường Pinewood Studios (Buckinghamshire, Anh) - nơi ghi hình loạt tác phẩm của thương hiệu James Bond - lúc hơn 21h ngày 18/11. Đội cứu hỏa của hạt Berkshire và London có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy.

Trao đổi với Mirror, các nhân chứng cho biết đã nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy khói bốc lên mịt mù kèm theo lửa cháy. Trên mạng xã hội, hình ảnh đám cháy được chia sẻ rộng rãi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, mức độ thiệt hại cũng chưa được cảnh sát công bố.

Đội cứu hỏa có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy ở Pinewood Studios. Ảnh: Fox News.

"Thật buồn khi nghe tin có cháy ở Pinewood Studios. Hy vọng không ai bị thương", người dùng Twitter viết. Trong khi đó, trang do người hâm mộ lập ra - James Bond MI6 HQ (hơn 77.000 người theo dõi) - tweet rằng studio "cháy một lần nữa" và chia sẻ những bức ảnh về lần cháy trước ở đây.

Theo People, Pinewood Studios với kinh phí xây dựng 1,3 triệu bảng Anh, là nơi ghi hình loạt tác phẩm James Bond và nhiều phim khác từ năm 1976, mở đầu là The Spy Who Loved Me.

Năm 1984, phim trường bị thiêu rụi sau khi kết thúc quá trình quay Legend của Ridley Scott. Pinewood Studios được xây dựng lại trước khi mở cửa vào tháng 1/1985.

Đến tháng 7/2006, đám cháy khác bùng lên dữ dội sau thời điểm Casino Royale vừa đóng máy. Một lần nữa, Pinewood Studios bị đập bỏ và tái xây dựng trong vòng 6 tháng.

Năm 2019, ba vụ nổ trên trường quay No Time to Die khiến một thành viên đoàn phim bị thương nhẹ.