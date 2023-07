Phim Trung Quốc chứa 'đường lưỡi bò', Cục Điện ảnh rà soát khẩn

Tác phẩm "Flight to you" của Trung Quốc - hiện được chiếu trên một số nền tảng trực tuyến tại Việt Nam - chứa hình ảnh đường lưỡi bò khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Flight to you (Tựa Việt: Hướng gió mà đi) là tác phẩm của Trung Quốc thuộc đề tài tình cảm - lãng mạn, do cặp đôi Vương Khải - Đàm Tùng Vận đóng chính. Phim hiện được chiếu trên một số nền tảng trực tuyến của Việt Nam.

Hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò xuất hiện trong phim Hướng gió mà đi.

Tuy nhiên, phim bị cộng đồng mạng soi có chứa chi tiết “đường lưỡi bò”. Cụ thể, ngay phút thứ 2 ở tập 30 của phim, hình ảnh này xuất hiện trên bản đồ. Cảnh phim xoay quanh sự việc trên máy bay có hành khách đột ngột gặp vấn đề sức khỏe, chuyến bay 805 thuộc hãng hàng không Lộ Châu phải xin lệnh bay thẳng tới sân bay gần nhất.

Vụ việc hiện gây tranh luận trên mạng xã hội, phần đông ý kiến cho rằng bộ phận kiểm duyệt của các đơn vị có phần lỏng lẻo, thiếu kiểm soát hình ảnh và nội dung phim.

Đại diện Netflix Việt Nam – đơn vị phát trực tuyến bộ phim cho biết đây không phải tác phẩm do họ sản xuất, mà chỉ mua bản quyền để chiếu lại. Trong khi đó, một nền tảng khác là FPT Play nói đã có sự kiểm duyệt trước đó.

“Những hình ảnh không phù hợp với quy định và luật pháp Việt Nam trong bộ phim này đã được kiểm duyệt và xử lý (làm mờ, cắt bỏ)”, người đại diện nói.

Trao đổi với VietNamNet chiều 8/7, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đã nắm được vụ việc thông qua phản ánh của báo chí, khán giả và đang trong quá trình xác minh.

"Tôi đang cho người rà soát lại nội dung từng tập. Do phim gần 40 tập nên quá trình kiểm duyệt cũng mất khá nhiều thời gian. Dự kiến chúng tôi sẽ đưa ra văn bản phản hồi sớm nhất vào ngày mai", ông nói.

Cũng theo ông Vi Kiến Thành, tác phẩm này khả năng cao sẽ bị gỡ bỏ vì những hình ảnh đã được ghi lại khá rõ ràng. Trước đó, nhiều phim có đường lưỡi bò cũng bị Cục gửi văn bản yêu cầu tháo gỡ.

Hướng gió mà đi không phải là tác phẩm Trung Quốc đầu tiên có những hành vi xuyên tạc, cài cắm nội dung đề cao tư tưởng bành trướng lãnh thổ của nước này.

Everest - Người tuyết bé nhỏ cài cắm đường lưỡi bò trong phim.

Dư luận Việt từng phẫn nộ khi tình tiết về đường lưỡi bò, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam được trực tiếp đưa vào các phim Hoa ngữ như: Người tuyết bé nhỏ, Nhất sinh nhất thế, Lấy danh nghĩa người nhà, Một đời một kiếp, Em là thành trì doanh lũy… hay Em là niềm kiêu hãnh của anh do cặp đôi Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính.

Mới đây nhất, hôm 3/7, Cục Điện ảnh cho biết phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp.

Phim Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam vì dính hình ảnh được cho là "đường lưỡi bò".

Các đơn vị quản lý cho biết việc phát triển rộng và đa dạng của các nền tảng trực tuyến khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap. Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự.