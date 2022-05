Phim 'Thương ngày nắng về' bị phản ứng gay gắt

Liên quan đến tình tiết nhân vật Khánh (Lan Phương) suýt bị cưỡng bức trong tập 20, khán giả tranh cãi gay gắt.

Thương ngày nắng về (đạo diễn Bùi Tiến Huy) được chuyển thể từ kịch bản phim Hàn Quốc Mother of mine. Bộ phim đề tài gia đình xoay quanh cuộc sống khắc khổ của một bà mẹ đơn thân. Chồng mất sớm, bà một mình tần tảo nuôi ba con gái khôn lớn.

Ở phiên bản Việt, vai bà mẹ Nga do NSƯT Thanh Quý đảm nhận. Ba nhân vật con gái lần lượt là Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie) và Vân Vân (Ngọc Huyền). Đến khi trưởng thành, mỗi người con lại gặp những biến cố riêng.

Phim đã kết thúc phần một và đang đi đến tập 20 của phần hai.

Lý do phim gây tranh cãi

Ở phần một, Thương ngày nắng về xoay quanh hành trình tìm lại mẹ đẻ của Vân Trang. Trang được bà Nga nhận nuôi sau khi mẹ cô (nhân vật Kim Nhung - NSND Minh Hòa) bỏ đi. Sau hơn 20 năm, Trang gặp lại mẹ nhưng bà không nhận ra cô. Phim có nhiều tình tiết xúc động về tình cảm mẹ con, cũng như diễn biến tâm lý phức tạp của Trang khi đứng giữa mẹ ruột và mẹ nuôi - người hết mực yêu thương cô.

Sang phần 2, bà Nhung đau khổ khi biết Trang chính là đứa con gái bé bỏng năm xưa. Bà hối hận, mong được bù đắp tình cảm cho con. Song, lúc này, vì tổn thương, Trang không thể nhận mẹ. Nhưng ngược lại, Trang đã mở lòng để đón nhận tình yêu từ Hoàng Duy (Đình Tú).

Bên cạnh nhân vật Vân Trang, gần đây, nội dung phần 2 xoáy vào cuộc sống hôn nhân rối rắm của Vân Khánh. Khánh vốn không hợp mẹ chồng (vai bà Hiền - NSND Lan Hương). Giờ đây, bi kịch liên tiếp ập xuống đầu cô khi xuất hiện thêm bà chị chồng (Thương) quái đản. Thương nợ nần chồng chất, làm liên lụy vợ chồng Khánh - Đức (Hồng Đăng). Nhưng Thương không biết điều, luôn tìm cách chèn ép, lăng mạ Khánh, xúi giục bà Hiền. Bà Hiền thẳng tay đánh Khánh vì nghe lời con gái.

Nhân vật Khánh của Lan Phương bị đẩy vào tận cùng bi kịch. Ảnh: VFC.

Mâu thuẫn giữa bộ ba bà Hiền - Khánh - Thương đẩy cao trào phim. Nhân vật mẹ chồng và chị chồng bị khán giả "ném đá" dữ dội.

Trong tập 20, Thương dàn dựng một vở kịch để hại Khánh. Với lý do mời em dâu đi ăn, Thương đã chuốc thuốc mê, khiến Khánh bất tỉnh, rồi đưa cô đến nhà nghỉ. Sau đó, Thương sắp xếp để bồ cũ của cô (đồng thời là chồng của đồng nghiệp Khánh) đến và giờ trò đồi bại với Khánh. Do ngấm thuốc mê, Khánh chống trả yếu ớt. May mắn, tên sở khanh chưa làm hại được Khánh. Nhưng đúng lúc này bà Hiền, Đức và đồng nghiệp của Khánh chạy đến. Khánh khóc hết nước mắt khi bị đẩy vào cảnh tình ngay lý gian. Đau lòng hơn nữa là Đức, người đầu ấp tay gối trong 10 năm, cũng không tin cô.

Sau khi nội dung này lên sóng, phim gây tranh cãi gay gắt. Dù Lan Phương diễn xuất tốt, thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật, nỗi đau tột cùng và sự giằng xé, người xem vẫn đặt ra nhiều câu hỏi.

Bi kịch bị đẩy quá đà và gây nhàm chán?

Trích đoạn Khánh bị chị chồng giăng bẫy, đăng tải trên fanpage VTV, đến lúc này nhận được hơn 12.000 lượt bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ ức chế khi bi kịch của nhân vật bị đẩy đến tận cùng. Họ cho rằng ê-kíp đang tận dụng sức hút từ chuyện mẹ chồng - nàng dâu, vấn đề muôn thuở, để tạo hiệu ứng. Do đó, tuyến nhân vật xung quanh Khánh được mở rộng và có chiều hướng quá đà. Vô hình trung, câu chuyện mấu chốt từ phần một - bà Nhung và Vân Trang - bị loãng.

Những ý kiến khác cho rằng phim mang đến góc nhìn u ám, ngột ngạt về cuộc sống hôn nhân.

"Phim về tình mẫu tử mà thành thế này thì quá đà rồi. Đang từ một bộ phim hay ở phần một, hứa hẹn sẽ truyền tải hay và cảm động về tình mẫu tử và có thể giành giải thưởng phim truyền hình. Nhưng sang phần 2, bà Nga không có nhiều đất diễn, phim trở thành sống chung với mẹ chồng 2", một khán giả bình luận.

Khán giả Nguyễn Nhung chia sẻ: "Xem phần hai, phim hay, diễn viên Lan phương diễn đạt. Nhưng thấy buồn và căng thẳng, mệt. Kịch bản phim hơi quá sâu và xa, khiến người xem bị ngộp thở và ức chế theo phim".

Tài khoản mạng Vu Thuy Linh nêu quan điểm: "Điều bộ phim muốn truyền tải là gì? Mình không biết ngoài đời có trường hợp thế này không nhưng thời nay người ta đã cư xử văn minh lên rất nhiều. Phim cố gắng tạo tình huống kịch tính nhưng thành dở".

"Mình xem phim vì tình mẫu tử thiêng liêng. Chứ phim bẻ lái thế này, mình xin phép ngừng theo dõi bộ phim tại đây. Phim đang đi chệch hướng so với kịch bản phần một nhiều quá rồi", tài khoản tên Thu Ha chia sẻ.

Nội dung phim phần 2 khiến khán giả ức chế.

Theo một bộ phận người xem khác, bi kịch hôn nhân như Khánh không phải là không có ngoài đời thực. Tuy nhiên, vấn đề của phim là các tình tiết gần đây bị dài dòng, lan man. Chưa kể, mô-típ nhân vật bị đẩy vào bi kịch cưỡng bức, làm nhục vốn xuất hiện không ít trong các phim truyền hình Việt trước đây, có thể kể đến Hướng dương ngược nắng, Cô gái nhà người ta, 11 tháng 5 ngày, Tình yêu và tham vọng... Còn nhớ, thời điểm Hướng dương ngược nắng lên sóng, chi tiết nhân vật Châu (Hồng Diễm đóng) bị cưỡng bức từng gây phản ứng mạnh.

Khi một tình huống lặp đi lặp lại tất yếu dẫn đến nhàm chán và khiến khán giả đặt câu hỏi về sức sáng tạo của kịch bản.

Biên kịch lên tiếng: "Ê-kíp đón nhận những chỉ trích và góp ý"

Ngày 18/5, biên kịch Thu Thủy chia sẻ về quá trình ê-kíp xây dựng nhân vật Khánh cùng những biến cố. Thu Thủy cho biết khi làm kịch bản, ê-kíp đã cân nhắc tình huống Khánh bị làm nhục. Cuối cùng, họ lựa chọn để nhân vật đi đến tận cùng nỗi đau.

"Đi đến cùng nỗi bất hạnh của một người phụ nữ như Khánh, không phải đợi khi khán giả phản ứng là 'này các bạn làm quá rồi', thì chính chúng mình cũng đã luôn đặt câu hỏi 'có nhất thiết thế này không?', 'liệu có lựa chọn khác không?'. Hơn ai hết, thứ chúng mình mong muốn là một câu chuyện đến được yêu thương, được đồng cảm, được ủng hộ chứ không phải là phản đối hay chê trách", Thu Thủy lý giải.

Cô nói thêm: "Nhưng là một người làm nghề, chúng mình cũng muốn khai thác tới cùng, muốn tới nơi tới chốn, muốn cho nhân vật có một hành trình dẫu tận cùng cay đắng, thì thứ hạnh phúc sau này họ nhận được, cũng sẽ thật lòng xứng đáng".

Cũng theo biên kịch, Khánh giống Khuê của Hoa hồng trên ngực trái, luôn đặt tình yêu thương con lên đầu. Nếu không rơi vào tận cùng tuyệt vọng, họ sẽ không đủ can đảm để bước khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt kia.

"Khánh, ở khía cạnh nào đó, cô ấy giống Khuê. Nếu không ở bước đường cùng, cô ấy cũng sẽ vẫn vì những đứa con mà ở trong vũng lầy cuộc đời mình, dù nó tăm tối và ngạt thở đến đâu đi nữa".

Thu Thủy cho biết ê-kíp đón nhận ý kiến đóng góp và cả những lời chê từ khán giả để hoàn thiện bộ phim ở chặng đường sắp tới.