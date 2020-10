Phim ‘The Others’ của Nicole Kidman được làm lại

“The Others”, bộ phim ly kỳ, rùng rợn sản xuất năm 2001 của đạo diễn Chile Alejandro Amenábar với sự góp mặt của Nicole Kidman sẽ được Hollywood làm lại.

Câu chuyện trong The Others diễn ra vào năm 1954 tại hòn đảo Jersey hẻo lánh của nước Anh. Phim xoay quanh cuộc sống của Grace Stewart (Nicole Kidman) và các con sau khi họ phát hiện ra có “những kẻ khác” cũng đang trú ngụ trong nhà mình.

Bộ phim gặt hái thành công vang dội tại phòng vé với 200 triệu USD doanh thu từ 17 triệu USD kinh phí ban đầu. The Others cũng giành bảy giải Goya, trong đó có giải thưởng dành cho phim xuất sắc và đạo diễn xuất sắc.

The Others từng nhận đề cử Quả cầu vàng và BAFTA vào năm 2002. Ảnh: Sogecine.

Variety đưa tin Universal Pictures đã mua bản quyền The Others từ Sentient Entertainment. Sentient đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh bản quyền nảy lửa với The Remake Co. của FilmSharks và Video Mercury hồi tháng 4.

Sentient đã đi đến thỏa thuận với Guido Rud, CEO của FilmSharks và Enrique Cerezo của Video Mercury. Ban đầu, Cerezo là người nắm bản quyền bộ phim sai khi mua lại hãng Sogecine.

Bản làm lại The Others do Renee Tab, Christopher Tuffin từ Sentient sản xuất cùng Lucas Akoskin của Aliwen Entertainment. Cerezo sẽ ngồi ghế chỉ đạo sản xuất cùng Guido Rud và Michael Miller, Jeeny Miller từ Miller Way.

Các dự án sắp tới của Sentient Entertainment gồm phim dài Losing Clementine có Jessica Chastain và Edgar Ramirez, Alphas với Sam Worthington trong vai chính và một tựa phim giật gân của đạo diễn Pierre Morel (Taken) sản xuất cho Netflix.