Phim Thành Long, Lý Liên Kiệt bị chê thể hiện sự bát nháo của văn hóa

Theo đạo diễn Lý An, các bộ phim có sự góp mặt của Thành Long và Lý Liên Kiệt đại diện cho “phần tệ nhất” của văn hóa Trung Quốc.

Tại châu Á, tên tuổi đạo diễn Đài Loan Lý An gắn liền với những bộ phim như Hỷ yến (1993), Ngọa hổ tàng long (2000) và Sắc giới (2007). Với khán giả Âu Mỹ, Lý An nổi tiếng nhờ hai tượng vàng Oscar cho các tác phẩm Brokeback Mountain (2002) và Life of Pi (2012).

Đạo diễn Lý An.



Làm phim, và thành công tại cả hai thị trường điện ảnh châu Á và Âu Mỹ, đạo diễn Lý An chia sẻ với tạp chí The Guardian cách ông tiếp cận hai thị trường điện ảnh với nền tảng văn hóa khác biệt: “Bởi sự kỳ vọng của khán giả rất cao, tôi cố gắng chiều lòng họ mà không đánh mất chính mình.

Ở châu Á, tôi làm phim bom tấn giải trí - như kiểu có Thành Long; nhưng cuối cùng tôi phải mang tác phẩm tới thị trường Âu Mỹ phát hành theo hướng phim nghệ thuật vì rào cản ngôn ngữ. Tôi cố gắng làm vừa lòng mọi người. Tôi nhìn cách người Mỹ làm phim, và cố gắng áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được vào việc làm phim tại Trung Quốc”.

Dương Tử Quỳnh và Châu Nhuận Phát trong Ngọa hổ tàng long. Ảnh: IMDb.

Thị trường phim Trung Quốc, theo đánh giá của Lý An, đang phát triển nhanh chóng trong những năm qua, và tương lai có thể vượt Hollywood. Tăng trưởng không chỉ đến từ lực lượng đông đảo nhà làm phim và khán giả, mà còn bắt nguồn từ việc văn hóa cổ truyền Trung Quốc thiếu vắng thói quen thưởng thức điện ảnh, do đó mọi thứ với khán giả vẫn còn mới mẻ.

Trong chương tình Talk Asia của CNN, Lý An từng bày tỏ ông muốn trở về Trung Quốc để làm phim: “Sau thời gian lăn lộn tại Hollywood, tôi luôn cảm thấy cần phải trở về với nguồn cội văn hóa của mình, khám phá mọi thứ lại từ đầu bằng những kỹ năng cũng như kinh nghiệm mình đã tích lũy được”.

Ông cũng cho biết với cá nhân mình thấy thực hiện một tác phẩm điện ảnh Trung Quốc khó khăn hơn so với làm phim Mỹ. “Bởi trước tiên, về mặt tâm lý, câu chuyện và chất liệu văn hóa trong phim Trung Quốc với tôi sẽ mang tính cá nhân hơn. Và vì thế, tổn thương nó gây ra cũng sẽ lớn hơn”.

Lựa chọn theo đuổi con đường điện ảnh của Lý An không nhận được sự đồng tình của cha ông. Câu chuyện từng được vị đạo diễn chia sẻ trên tạp chí Interview: “Tôi được nuôi lớn trong một môi trường mà phụ nữ không có tiếng nói. Trung tâm của gia đình chính là người cha. Cha tôi là chủ gia đình, và mọi người đều phải cố làm vừa lòng ông ấy.

Sau khi thực hiện khoảng ba bộ phim về mối quan hệ giữa cha và con trai, tôi nhận ra cây phả hệ trong văn hóa truyền thống Trung Quốc được định danh bởi những người đàn ông. Thậm chí, những người phụ nữ cũng dốc sức bảo tồn cấu trúc xã hội này”.

Sau khi giành tượng vàng Oscar cho Brokeback Moutain, Lý An vẫn không nhận được lời ngợi khen từ đấng sinh thành. Ảnh: IMDb.

South China Morning Post dẫn lại nhận xét của Lý An trên The Guardian về hai gương mặt đại diện cho dòng phim võ thuật Trung Quốc trên trường quốc tế - Thành Long và Lý Liên Kiệt: “Tôi có hai con trai ở Mỹ, chúng chỉ biết về nền văn hóa của ông cha thông qua Thành Long và Lý Liên Kiệt. Những gì thể hiện trong phim của họ có lẽ là phần tồi tệ, bát nháo nhất của văn hóa Trung Quốc. Tôi phải khẳng định như vậy”.

Nhà làm phim thừa nhận mình là con người khoa trương, sống thiên về cảm xúc. Trong bài phỏng vấn với Interview, ông nói: “Có nhiều hơn một cách để làm phim. Với tôi, cảm xúc là kim chỉ nam khi thực hiện một bộ phim. Cảm xúc phục vụ mục đích của nhân vật. Đó là động cơ của họ.

Bạn phải luôn tìm được một thứ gì đó dẫn dắt mình, với tôi, đó luôn là cảm xúc. Tôi là một người đa cảm; có thể tôi phụ thuộc vào đó. Có thể tôi là một gã khoa trương, tôi không biết nữa”.