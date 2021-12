Phim thần tượng Hàn Quốc giảm sức hút

Kịch bản cũ kỹ, diễn xuất non kém là nguyên nhân chính khiến phim truyền hình về chủ đề thần tượng không còn được khán giả xứ kim chi yêu thích.

Ngày 14/12, tập cuối cùng của bộ phim truyền hình Idol: The Coup chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 0,584%.

Idol: The Coup là bộ phim kể về hành trình của Cotton Candy - nhóm nhạc thần tượng nữ ít tên tuổi, đang đứng trước bờ vực tan rã. Bên cạnh câu chuyện riêng của Cotton Candy, Idol: The Coup đồng thời khai thác nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống thần tượng.

Trước khi lên sóng, Idol: The Coup nhận được không ít kỳ vọng từ người hâm mộ Kpop khi dàn diễn viên của bộ phim quy tụ nhiều ca sĩ thần tượng như Hani (EXID), Kim Min Gyu, Lee Eun Sang, Exy (WJSN), Hong Eun Ki... Tuy nhiên, xuyên suốt thời gian lên sóng, 12 tập phim của Idol: The Coup không thể chạm mốc rating 1%, chỉ dao động trong khoảng 0,4-0,8%.

Tương tự với Idol: The Coup, Let Me Be Your Knight và Imitation - những bộ phim khác về chủ đề thần tượng được phát hành trong thời gian gần đây - cũng phải đối mặt với tỷ suất người xem rất thấp. Một số khán giả khẳng định phim truyền hình về chủ đề thần tượng đã đánh mất sức hút với công chúng.

Tỷ suất người xem trung bình của Idol: The Coup chỉ dừng ở 0%. Ảnh: jTBC.

Thất bại liên tục của phim thần tượng

Có thể nói, toàn bộ tác phẩm phim truyền hình có chủ đề thần tượng lên sóng trong thời gian gần đây đều bị đánh giá là những dự án kém thành công nhất của các đài truyền hình tại Hàn Quốc.

Trước Idol: The Coup, vào đầu năm, bộ phim Imitation từng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi dự án có sự góp mặt của nhiều thần tượng nổi tiếng, điển hình như Ji Yeon (T-Ara), Chani và Hwi Young (SF9), Yun Ho (ATEEZ), Im Na Young... Trước khi tham gia tác phẩm, Jung Ji So, một trong số nữ diễn viên chính của bộ phim, đã ghi dấu ấn với tác phẩm Parasite.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của người hâm mộ, Imitation kết thúc ở mức rating trung bình toàn quốc là 1,2%.

Không lâu sau khi Imitation kết thúc, vào ngày 7 và 8/11, Let Me Be Your Knight của đài KBS2 và Idol: The Coup của đài jTBC chính thức lên sóng. Hai dự án đều nhận kết quả đáng thất vọng, khi Idol: The Coup không thể chạm mốc rating 1%, còn tỷ suất người xem trung bình của Let Me Be Your Knight hầu như không thể vượt qua 2%.

Sắp tới, dự án Idol Recipe kể về nhóm nhạc Kpop giả tưởng BELLA với sự tham gia của Takada Kenta, Moon Jong Up (cựu thành viên B.A.P), Woo Hee (cựu thành viên Dal Shabet)... dự kiến sớm ra mắt khán giả.

Dream High là tác phẩm đem lại danh tiếng cho nhiều ngôi sao nổi tiếng. Ảnh: Naver.

Chia sẻ với News Pim, một số nhà đài tiết lộ vẫn có nhiều nhà sản xuất dự định thực hiện phim truyền hình chủ đề thần tượng. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn về mức độ hứng thú của khán giả với dòng phim này.

Đề cập tới lý do phim truyền hình nói về giới thần tượng tiếp tục được sản xuất đều đặn dù ghi nhận rating thấp, một chuyên gia làm việc tại ngành công nghiệp phim ảnh nhận định: "Trước hết, có rất nhiều ca sĩ thần tượng muốn bắt đầu tham gia diễn xuất. Phim truyền hình về đề tài thần tượng là cửa ngõ đưa họ tới diễn xuất mà không lộ nhiều hạn chế".

Cần nâng cao chất lượng

Theo Dalian, có nhiều trường hợp tỷ suất người xem không phải mục tiêu chính của các dự án phim truyền hình về đề tài thần tượng. Tận dụng sức ảnh hưởng của ca sĩ Kpop trên toàn thế giới, một số nhà làm phim mong muốn tạo ra chủ đề thảo luận về bộ phim thông qua nền tảng mạng xã hội, qua đó tạo dựng danh tiếng cho bộ phim trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, trong trường hợp của Imitation, dự án ghi nhận kết quả thất vọng trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, nhằm quảng bá tác phẩm, các nhóm nhạc xuất hiện trong bộ phim đã xuất hiện trên nhiều chương trình âm nhạc Hàn Quốc để biểu diễn như nhóm nhạc thực thụ.

Kết quả, Imitation thành công thu hút sự chú ý từ người hâm mộ Kpop trong và ngoài nước. Hiện video ghi lại màn biểu diễn của Tea Party - nhóm nhạc trung tâm trong Imitation - tại chương trình Music Bank đạt tổng cộng 2,3 triệu lượt xem. Công thức này tiếp tục được áp dụng với Idol: The Coup và Let Me Be Your Knight. MV chính thức White Day của nhóm nhạc Cotton Candy cũng chạm mốc hơn 400 nghìn lượt xem.

Phim truyền hình về chủ đề thần tượng tập trung tạo sức ảnh hưởng thông qua cộng đồng người hâm mộ. Ảnh: KBS2

Dù vậy, Dalian cho biết chuyên gia trong ngành công nghiệp phim ảnh cảm thấy phương thức này còn tồn tại nhiều điểm bất ổn.

Chia sẻ với Dalian, một biên kịch khẳng định tỷ suất người xem thấp của các bộ phim chủ đề thần tượng là kết quả của sự thiếu chăm chút về chất lượng. Thay vì chú trọng nâng cao chất lượng bộ phim, nhiều nhà sản xuất lại tập trung vào nội dung bên lề có tính chất phụ thuộc vào người hâm mộ, điển hình như màn biểu diễn tại chương trình âm nhạc.

Thực tế, Imitation, Idol: The Coup và Let Me Be Your Knight nhận không ít lời chê bai từ người xem. Cụ thể, kịch bản bị chê cũ kỹ, lối phát triển tình huống lặp lại và sự yếu kém, non nớt trong kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên.

Bên cạnh đó, hiện không còn nhiều thần tượng hàng đầu tham gia diễn xuất trong dòng phim này như loạt tác phẩm thành công trước đó. Đây là một trong số yếu tố quan trọng dẫn tới tỷ suất người xem thấp. Ngoài ra, khi so sánh với hình ảnh ca sĩ ngoài đời thực, cách thần tượng được miêu tả trong những tác phẩm này mang lại cảm giác xa vời, không thực tế.

"Nếu dòng phim này tiếp tục được sản xuất dưới dạng phim truyền hình, chúng ta phải tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm, thay vì đơn thuần tiếp thị bộ phim tới người hâm mộ. Ngay trong cộng đồng người hâm mộ, cũng có nhiều trường hợp fan nảy sinh ác cảm với chính nghệ sĩ mình yêu thích nếu họ chỉ có thể cung cấp nội dung chất lượng thấp như vậy", Dalian trích dẫn nhận xét của một biên kịch.