Phim Thái 'Tình chị duyên em' thất bại thảm hại ở rạp Việt

Bộ phim hài, lãng mạn của Thái Lan chỉ đạt mức doanh thu gần 300 triệu đồng tại phòng vé Việt.

Sau gần 10 ngày phát hành, bộ phim Tình chị duyên em (tựa gốc: You & Me & Me) của điện ảnh Thái Lan ghi nhận mức doanh thu thảm hại tại thị trường Việt Nam. Tác phẩm chỉ thu về gần 300 triệu đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 16/4). Số lượng suất chiếu ngày càng giảm theo từng ngày, hiện chỉ còn 18 suất/ngày.

Bộ phim điện ảnh của Wanweaw Hongvivatana, Weawwan Hongvivatana sẽ rời rạp trong thời gian ngắn tới.

Nữ chính Thitiya Jirapornsilp đảm nhận cả hai nhân vật trong phim. Ảnh: CJ.

You & Me & Me là tác phẩm theo thể loại hài, lãng mạn. Câu chuyện xoay quanh cặp chị em sinh đôi You và Me trong mối liên hệ gắn kết chất chứa những hạnh phúc, rung động, nỗi buồn. Cặp song sinh gắn bó với nhau đến mức có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, kể cả nụ hôn đầu đời. Tình chị em tưởng chừng không thể rạn nứt cho đến khi chàng trai Mark chen vào giữa họ.

Bối cảnh làng quê Nakhon Phanam ở miền Bắc Thái Lan bình lặng, yên ả được tái hiện dưới những thước phim gần gũi, dung dị. Tác phẩm không có nhiều cao trào, kịch tính nhằm mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho khán giả xem phim.

Tuy nhiên, cốt truyện khá đơn giản, nhiều phân cảnh dài, lan man là điểm hạn chế của phim. Ngoài nữ chính Thitiya Jirapornsilp, diễn xuất của Anthony Buisseret - nam diễn viên người Bỉ gốc Thái, sinh năm 2004 - còn nhiều hạn chế.

Thất bại của You & Me & Me xảy ra trong bối cảnh hàng loạt phim điện ảnh nước ngoài đổ bộ rạp Việt từ đầu tháng 4. Hai tác phẩm Anh em Super Mario và Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà đang dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu tại phòng vé Việt.

Trong đó, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà cán mốc 22 tỷ đồng .

Ba phim Việt hiện chiếu ở rạp gồm Tri âm The movie: Người giữ thời gian ( 11,5 tỷ đồng ); Biệt đội rất ổn ( 10 tỷ đồng ) và Siêu lừa gặp siêu lầy ( 120 tỷ đồng ).

Sắp tới, hàng loạt dự án điện ảnh tiếp tục công chiếu tại thị trường Việt Nam, có thể kể đến như Tay sai của quỷ, Đầu gấu đụng đầu đất và đặc biệt là Ngục tối & Rồng: Danh dự của kẻ trộm. Hai phim Việt được kỳ vọng làm nên chuyện về doanh thu gồm Lật mặt 6 (Lý Hải) và Chuyện xóm tui: Con Nhót mót chồng (Vũ Ngọc Đãng).