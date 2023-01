Phim Thái ‘Quyết tâm cua em’ - nội dung rời rạc, diễn xuất gượng gạo

Hãng phim GDH tiếp tục trình làng tác phẩm mới “Quyết tâm của em” sau thành công của “Ngược dòng thời gian để yêu anh". Phim đậm tính giải trí, hài hước nhưng không có điểm nhấn.

"Quyết tâm cua em" nhạt nhòa bởi kịch bản thiếu điểm nhấn. Ảnh: GDH.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thể loại: Tình cảm, hài hước

Đạo diễn: Thitipong Kerdtongtawee

Diễn viên: Wongravee Nateetorn, Plearnpichaya Komalarajun, Pachara Chirathivat, Siwat Sirichai…

Đánh giá: 6/10

Sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, năng lượng là không đủ để Quyết tâm cua em của đạo diễn Thitipong Kerdtongtawee gây ấn tượng với khán giả. Ra mắt vào thời điểm thiếu tính toán khi Avatar: The Way of Water và Puss in Boots: The Last Wish vẫn còn đang thống trị phòng vé Việt. Tác phẩm về tình yêu học đường để lại dấu ấn nhạt nhòa khi thiếu đầu tư nghiêm túc cho kịch bản. Lạm dụng yếu tố hài khi làm phim Thái Lan khiến tác phẩm chệch khỏi định hướng ban đầu.

Hài hước thiếu tinh tế khiến nội dung rời rạc

Quyết tâm cua em theo chân chàng thư sinh Guy (Wongravee Nateetorn) trên hành trình chinh phục cô gái vạn người mê June (Plearnpichaya Komalarajun). Được bạn bè phong là “giáo sư tình yêu” thế nhưng vận xui lại tìm đến với Guy hết lần này tới lần khác. Nam chính nhiều lần bất lực khi lần lượt chứng kiến hết bạn thân Phing (Michael Pugh) đến công tử đào hoa Pete (Pachara Chirathivat) sánh vai cùng June.

Mỗi khi trục trặc trong chuyện tình cảm cả 2 lại tìm đến nhau. Từng cuộc dạo chơi, tâm sự khiến hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng không đủ mạnh mẽ để thừa nhận. Chỉ khi đôi bạn Guy và Tah (Siwat Sirichai) say mềm vì thất tình thì anh chàng mới đủ tự tin để tỏ tình June nhưng bất thành. Tới khi tốt nghiệp và đã có cuộc sống riêng, cả 2 vô tình gặp lại và tiếp tục vòng lặp mập mờ giữa mối quan hệ “bạn bè” và “người yêu”.

Guy phải trải qua hành trình gian khổ để "cua" được nàng thơ June. Ảnh: GDH.

Xuyên suốt 125 phút, khán giả được chiêu đãi màn tiệc bằng loạt tình huống dở khóc dở cười. Đạo diễn Thitipong Kerdtongtawee tận dụng yếu tố hài hước trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn. Trong từng tình huống cụ thể, phim sẽ mang đến loạt giả thuyết hoặc dành nguyên một phân cảnh từ góc nhìn của nhân vật để gây cười. Quyết tâm cua em thể hiện được phong cách riêng khi sử dụng lối kể chuyện hài hước trở thành thương hiệu của phim Thái Lan.

Tuy nhiên, việc lạm dụng yếu tố này khiến cho kịch bản phim trở nên sơ sài và thiếu nghiêm túc. Những khoảnh khắc thắt nút, mở nút trong phim cần lắng đọng, cảm xúc thì lại được biến tấu trở thành trò đùa chọc cười khán giả. Ngoài ra, phim bám theo kết cấu quen thuộc tương tự Love Rosie hay Brokeback Mountain khi các cặp đôi vô tình bỏ lỡ nhau nhiều lần.

Khoảnh khắc June từ chối tình cảm của Guy trở nên nhạt nhẽo chỉ đơn thuần là nàng thơ đang buồn ngủ nên không muốn nói chuyện. Buổi đi chơi ở thủy cung vốn lãng mạn lại trở thành trò hề khi đạo diễn sử dụng hình ảnh "chú chó" và "cô khỉ" để ví von với cặp đôi.

Đoạn kết của Quyết tâm cua em là hạt sạn lớn nhất khi không thể mang đến một cái kết có hậu cho Guy và June. Để đưa bộ phim lên đến cao trào, đạo diễn Thitipong Kerdtongtawee đã biến cả Guy và June trở thành người xấu. Nàng June thì ngoại tình, còn chàng Guy trở thành kẻ thứ 3 đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Sau khi trải lòng, Guy và June cho rằng trải qua bao khó khăn, đau thương thì mối quan hệ của 2 người vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Họ quyết định giảng hòa, trở thành bạn bè của nhau. Kết phim thiếu trọn vẹn khi hy vọng của Guy một lần được thắp sáng bởi June còn giữ món quà sinh nhật mà anh tặng cô. Ngầm dự báo mối quan hệ phức tạp giữa Guy và June sẽ còn tiếp tục.

Bên cạnh đó, việc các nhãn hàng lồng ghép các thương hiệu phục vụ cho mục đích quảng cáo có phần lộ liễu và thiếu tinh tế. Điều đó lại trở thành quân cờ phản chủ khiến khán giả ngao ngán trước một tác phẩm để lại nhiều lỗ hổng trong kịch bản. Điều đó còn cho thấy tiềm lực kinh tế yếu kém từ phía nhà sản xuất.

Diễn xuất gượng gạo không có nét riêng

Quyết tâm cua em mang đến những gương mặt trẻ trung như Wongravee Nateetorn, Plearnpichaya Komalarajun hay Pachara Chirathivat hứa hẹn là thế hệ kế cận điện ảnh Thái Lan.

Trong đó, nam diễn viên Wongravee Nateetorn được ví von là Nobita phiên bản Thái Lan từng góp mặt trong loạt tác phẩm như Tuổi nổi loạn 3, Ngôi trường ma ám hay Yêu chàng cấp cứu. Nàng thơ Plearnpichaya Komalarajun vốn là cựu thành viên nhóm nhạc BNK48 trước khi đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Còn lãng tử Pachara Chirathivat có nguồn gốc ấn tượng cả trong phim lẫn ngoài đời khi xuất thân từ gia đình giàu có nhất nhì xứ sở Chùa Vàng.

Quyết tâm cua em quy tụ dàn diễn viên trẻ nhưng không lột tả được nhân vật. Ảnh: GDH.

Dẫu vậy, dàn diễn trẻ vẫn để lại nhiều thiếu sót trong quá trình diễn xuất trước máy quay. Các phân đoạn cảm xúc đòi hỏi diễn viên phải khóc được thể hiện thiếu chân thực không có sự nhập tâm vào nhân vật. Sự tương tác, trao đổi qua lại giữa các nhân vật lộ rõ vẻ gượng gạo, thờ thẫn khiến người xem không nắm bắt được cảm xúc của bộ phim.

Trong Quyết tâm cua em, diễn xuất của Wongravee Nateetorn cho thấy sự hời hợt dù anh đóng vai nam chính. Ngoại hình ấn tượng của Plearnpichaya Komalarajun không đủ để cứu vãn phần diễn xuất nhạt nhòa của cô. Xét cho cùng bộ đôi giống như đang đọc thoại cho nhau nhiều hơn là vận dụng kỹ năng diễn xuất. Điều đó có thể đến từ việc chưa thực sự thấu hiểu và đầu tư cảm xúc cho nhân vật mà họ vào vai.

Nguy cơ thảm bại phòng vé

Đến nay Quyết tâm cua em chỉ thu về con số khiêm tốn 540 triệu đồng sau 3 ngày công chiếu. Ra mắt vào cuối tuần, ngay trước thềm năm mới trong khi Avatar: The Way of Water và Puss in Boots: The Last Wish vẫn còn khuynh đảo phòng vé là một nước cờ không được tính toán kỹ càng.

Chưa kể, phim của đạo diễn Thitipong Kerdtongtawee còn phải cạnh tranh với loạt tác phẩm ra mắt cùng thời điểm như Gangnam Zombie hay Chuyến đi nhớ đời: Tiểu đội gấu bay. Bộ đôi tác phẩm dẫn trước Quyết tâm cua em với con số cũng không mấy khả quan khi đều chỉ mới cán mốc 2 tỷ đồng .

Tác phẩm về tình yêu học đường cho thấy dấu hiệu hụt hơi ngay từ thời điểm ra mắt. Ảnh: GDH.

Thị trường nội địa với sự góp mặt của Thanh Sói: Cúc dại trong đêm và Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái khi doanh thu sau tuần đầu tiên không có nhiều biến động. Hiện tại, bộ đôi tác phẩm đều đã được coi là bại trận cả về doanh thu và góc độ chuyên môn. Xét về doanh thu mở màn, Quyết tâm cua em đã để thua 2 bộ phim Việt kể trên. Muốn tạo sự đột phá trong tuần đầu tiên là khó có thể xảy ra với tác phẩm tới từ xứ sở Chùa Vàng.

Nội dung rời rạc, hài hước thiếu tinh tế cùng hiệu ứng truyền miệng của khán giả không mấy tích cực trong 3 ngày đầu hứa hẹn một thất bại khó tránh khỏi của Quyết tâm cua em. Phim Thái Lan giàu tính hài hước có thể hiểu, song nội dung, thông điệp và giá trị cốt lõi của một bộ phim cũng cần được đề cao. Một tác phẩm điện ảnh cần trọn vẹn trên mọi phương diện, không chỉ chỉn chu về mặt chuyên môn mà còn tối ưu trong cách truyền tải.