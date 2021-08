Phim teen hiện đại bớt giáo điều nhưng nhiều cảnh nóng

Những bộ phim teen dành cho Gen Z ngày nay đã có nhiều điều mới mẻ, thay đổi trong cách làm và phát huy được sức hút của dòng phim này.

Cách đây 20 năm, dòng phim dành cho tuổi mới lớn đã được coi là con gà đẻ trứng vàng cho rất nhiều hãng phim. Đó cũng là từng là bệ phóng cho nhiều tên tuổi như Alicia Silverstone với vai diễn để đời Cher trong Clueless, hay bộ ba Lindsay Lohan, Rachel McAdams và Amanda Seyfried thực sự tỏa sáng sau thành công của Mean Girls...

Bệ phóng cho những tài tử, minh tinh

Ngay cả những nam diễn viên lừng lẫy hiện nay cũng có xuất thân từ phim teen, điển hình như hai “siêu anh hùng” Chris Evans (Captain America) trong Not Another Teen Movie hay Paul Rudd (Người Kiến) trong Clueless.

Không thể không nhắc tới nam diễn viên tài năng yểu mệnh Heath Ledger từng gây thương nhớ với vai diễn Patrick Verona trong siêu phẩm phim teen kinh điển 10 Things I Hate about You. Phim này cũng có sự góp mặt của Joseph Gordon-Levitt (một gương mặt quen thuộc trong các siêu phẩm bom tấn của Christopher Nolan như The Dark Knight Rises hay Inception).

Dàn diễn viên trong Clueless có thể điểm mặt Alicia Silverstone và Paul Rudd là những cái tên quen thuộc với mọi người tới tận ngày nay (ảnh trái). Chris Evans cũng từng xuất hiện trong bộ phim teen hài hước Not Another Teen Movie - một dạng phim hài nhại (parody) các tác phẩm điện ảnh quen thuộc (ảnh giữa). 10 Things I Hate About You là một trong những bộ phim gắn liền với ký ức của 8X có sự tham gia của 2 nam diễn viên tài năng là Heath Ledger và Joseph Gordon-Levitt (ảnh phải).

Trước làn sóng của phim bom tấn ngày càng được đầu tư khủng với sức hút toàn diện hơn, kiếm nhiều tiền hơn, dòng phim cho tuổi mới lớn cũng bị rơi vào quên lãng. Một phần vì không có kịch bản gốc đủ xuất sắc và đa phần các phim sau này trở thành những món ăn đã nhàm đối với người xem.

Tuy nhiên không thể phủ nhận thành công về cả thương mại lẫn chuyên môn của Easy A – "bàn đạp" hoàn hảo cho Emma Stone trở thành một trong những nữ diễn viên triển vọng – được lấy cảm hứng từ tác phẩm The Scarlet Letter. Hay bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên The Fault in Our Stars cũng được lòng cả khán giả lẫn giới phê bình với sự tham gia của hai gương mặt trẻ lúc bấy giờ là Shailene Woodley và Ansel Elgort.

Easy A ra mắt năm 2010 được công chúng đón nhận nhiệt liệt và nhận được lời khen ngợi của giới phê bình, "dọn đường" cho Emma Stone tỏa sáng (ảnh trái). The Fault in Our Stars có sự tham gia của Shailene Woodley và Ansel Elgort (ảnh phải).

Khi những bộ phim teen không còn khả năng thống trị rạp phim, cũng là lúc các dịch vụ xem phim trực tuyến đã bắt đầu được nhen nhóm. Nếu phim bom tấn được khuyến khích ra rạp xem để đảm bảo hiệu ứng mãn nhãn với màn hình rộng, âm thanh vòm, 3D, 4DX… phim teen đôi khi chỉ cần một chiếc một chiếc TV đủ to, thưởng thức tại nhà.

Sự chuyển mình của phim teen hiện đại

Cùng với sự lên ngôi của Gen Z trên mọi mặt trận, những bộ phim dành cho giới teen ngày nay cũng đã thay đổi rất nhiều. Điều đó cho thấy cái nhìn của các nhà làm phim cũng thay đổi để thu hút khán giả của thời đại.

Dòng phim teen mới được khai thác trên cả phim truyện (nhiều phần) và phim truyền hình nhiều tập. Các câu chuyện được đề cập trong phim gần gũi với giới trẻ ngày nay, đó là điều đương nhiên. Thời đại thay đổi, vì vậy các câu chuyện cũng sẽ không thể mãi như cũ.

Sabrina The Teenage Witch (ảnh trái). Gossip Girl năm 2007 đã thực sự làm nên cuộc cách mạng trong phim truyền hình dành cho giới trẻ (ảnh giữa). Gossip Girl năm 2021 với câu chuyện và dàn diễn viên mới được khán giả kỳ vọng (ảnh phải).

Những bộ phim truyền hình dành cho teen trong thập niên 1990 và 2000 chủ yếu xoay quanh bối cảnh trường lớp, gia đình với các bộ phim tiêu biểu như Sabrina The Teenage Witch, Hannah Montana, Wizards of Waverly Place…

Đến năm 2007, Gossip Girl ra mắt đã thực sự tạo ra cuộc cách mạng lớn. Tình tiết gay cấn với các diễn biến lôi cuốn (trong các mùa đầu tiên) cùng trang phục sang chảnh đã giúp Gossip Girl thoát ra khỏi những khuôn mẫu trước đó.

Mới đây, Gossip Girl cũng đã được tái xuất trên kênh HBO với kịch bản cùng dàn diễn viên mới. Tuy vậy, những điều mới mẻ này vẫn chưa thực sự thuyết phục được người xem như phiên bản cách đây 14 năm. Thời trang trong Gossip Girl 2021 cũng không mãn nhãn như mọi người trông đợi sau 6 tập phim đầu tiên đã được ra mắt.

Thời gian qua, những bộ phim như To All The Boys I’ve Loved Before, The Kissing Booth hay loạt phim truyền hình Never Have I Ever, Sex Education đã thực sự tạo nên những chuẩn mực mới cho dòng phim teen hiện đại.

Khó có thể cào bằng được một công thức chung cho những dòng phim teen bởi đó cũng là điều mà các nhà làm phim hiện tại cố tránh.

Dàn diễn viên The Kissing Booth có sự tham gia của "nam thần" Jacob Elordi (ảnh trái). To All The Boys I've Loved Before mang đến câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn và tình cảm qua diễn xuất của nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor và nam diễn viên Noah Centineo (ảnh giữa). Never Have I Ever... là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô bé gốc Ấn Devi (ảnh phải).

Các sản phẩm được làm ra không theo bất kỳ khuôn mẫu cụ thể nào để khai thác tất cả khía cạnh của giới trẻ Gen Z ngày nay. Tình bạn và những rung động đầu đời vẫn luôn có ý nghĩa nhất định, không chỉ với giới trẻ ngày nay mà cả với những người đã qua cái thời đó từ lâu. Và dĩ nhiên những tò mò về chuyện giới tính cũng luôn là chủ đề thu hút người xem.

Vấn đề sắc tộc, cách biệt văn hóa cũng là điều nhức nhối trong xã hội ngày nay. Đó cũng chính là sợi chỉ xuyên suốt hai mùa phim Never Have I Ever… với nhân vật chính là cô gái gốc Ấn Độ được sinh ra và lớn lên ở Mỹ cùng gia đình mình.

“Cảnh nóng” trong phim teen ngày càng phổ biến

Sự táo bạo trong cách khai thác dòng phim teen ngày nay cũng là điều đáng đề cập, đặc biệt là thể loại phim truyền hình nhiều tập, nhiều mùa.

Điển hình Sex Education của Anh mang đến các câu chuyện được sáng tạo mới mẻ với khiếu hài hước tinh tế và cách nhìn trực diện. Phim đã có 2 mùa và liên tục xuất hiện trong top các phim được xem nhiều sau khi ra mắt, đủ để minh chứng cho quan điểm "sex sells" bất di bất dịch.

Một trong những bộ phim teen cực kỳ “bạo” khác phải kể đến đó là Elite – phim của Tây Ban Nha hiện đã có 4 mùa. Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, cùng lối sống trụy lạc của các cô cậu thanh niên trung học đã khiến người xem không khỏi giật mình khi xem phim.

Sex Education là những bài học giáo dục giới tính thú vị và hài hước (ảnh trái). Elite mở ra một thế giới Gen Z ở Tây Ban Nha khiến người xem ngỡ ngàng (ảnh phải).

Phim teen không chỉ dành cho khán giả teen xem mà bản thân những bậc làm cha, làm mẹ cũng không khỏi tò mò về giới trẻ ngày nay, cái thời mà mọi thứ đã phát triển với tốc độ phi mã khiến nhiều phụ huynh không theo kịp.

Và dòng phim teen hiện đại không chỉ hướng đến việc giải quyết những khúc mắc của giới trẻ mà cả những điều trăn trở của phụ huynh để cải thiện mối quan hệ cùng con cái của mình.

Vấn đề cảnh nóng sẽ xếp các bộ phim vào từng hạng mục giới hạn độ tuổi, và để quản lý được điều này không dễ, phụ thuộc nhiều vào sự tự giác của người xem. Không thể phủ nhận một điều là giới trẻ ngày nay ngày càng cởi mở, được tiếp xúc với nhiều điều nhanh hơn và nếu né tránh hay phủ đầu, chắc chắn cũng không đem lại kết quả tốt đẹp.

Tuy nhiên, các nhà làm phim cũng không nên quá lạm dụng yếu tố tình dục để “câu view” cho các sản phẩm của mình mà tập trung phát triển những kịch bản chất lượng.