Phim tệ nhất của Dwayne Johnson

Danh hài Kevin Hart xướng tên “Tooth Fairy” là phim tệ nhất Dwayne Johnson từng đóng.

Trong talk show Watch What Happens Live mới đây, khi được MC Andy Cohen hỏi về bộ phim tệ nhất của Dwayne "The Rock" Johnson - bạn diễn lâu năm của Kevin Hart, danh hài lập tức chọn Tooth Fairy. Anh chỉ cười, nhất quyết không giải thích lý do.

Kevin Hart trong chương trình Watch What Happens Live.

Tooth Fairy là phim hài ra mắt năm 2010, Johnson vào vai vận động viên khúc côn cầu bị buộc trở thành tiên răng trong vòng một tuần. Phim có sự tham gia của Julie Andrews (Mary Poppin) và Ashley Judd.

Tooth Fairy đạt doanh thu phòng vé mức khá, song bị giới phê bình chê bai, sở hữu số điểm 17% trên Rotten Tomatoes. Phần tiếp theo ra mắt năm 2012 có sự tham gia của diễn viên hài Larry the Cable Guy, nhưng cũng không thể giúp bộ phim tiến xa qua phần thứ 3.

Tạo hình Dwayne Johnson trong Tooth Fairy.

Sự thật là các tác phẩm đầu tay của Johnson không quá xuất sắc, nhưng không phải tất cả đều là phim hài ngớ ngẩn. Một số phim hành động, khoa học viễn tưởng của anh trong những năm đầu sự nghiệp còn được xem là kinh điển.

Cả Hart và Johnson từng hợp tác trong nhiều tác phẩm điện ảnh, bắt đầu từ phim hài - hành động Central Intelligence năm 2016. Bộ đôi còn cùng nhau thủ vai chính trong loạt phim tái khởi động thương hiệu Jumanji. Hart còn xuất hiện với vai khách mời trong ngoại truyện về Fast & Furious mang tên Hobbs & Shaw. Gần nhất, họ tái hợp trong League of Super-Pets, Johnson lồng tiếng cho Krypto và Hart lồng tiếng cho Ace.

Kevin Hart và Dwayne Johnson trong phim hài Central Intelligence.

Kevin Hart (6/7/1979) khởi nghiệp là diễn viên hài độc thoại, trong khi Johnson (2/7/1972) từng là võ sĩ đấu vật (nghệ danh The Rock). Họ dần trưởng thành trong diễn xuất, tham gia nhiều vai nhỏ trước khi trở thành sao hạng A và đủ sức bảo chứng cho tác phẩm của mình.

Sắp tới, Dwayne Johnson đóng anh hùng Black Adam trong bom tấn cùng tên thuộc Vũ trụ Mở rộng DC, còn Hart sẽ ra mắt Me Time - phim hài có anh và Mark Wahlberg đóng chính - vào tháng 8.