Phím chụp màn hình trên Windows có công dụng mới sau 33 năm

Thao tác chụp ảnh màn hình bằng phím Print Screen được Microsoft thay đổi trên bản thử nghiệm mới nhất của Windows 11.

Phím Print Screen trên máy tính. Ảnh: Enlarge.

Trên bản thử nghiệm mới nhất của Windows 11 với số hiệu 22624.1546, Microsoft đã thay đổi công dụng mặc định của phím Prt Scn (Print Screen). Thay vì chụp ảnh màn hình và đưa vào clipboard, phím này sẽ kích hoạt Snipping Tool - công cụ chụp ảnh màn hình có sẵn của Windows 11.

Theo Ars Technica, tùy chọn bật Snipping Tool bằng phím Prt Scn đã xuất hiện kể từ Windows 10, song người dùng phải vào cài đặt để kích hoạt. Đến phiên bản beta mới của Windows 11, tùy chọn này mới được bật mặc định.

Phím Prt Scn xuất hiện từ rất lâu. Trên MS-DOS, phím này có tác dụng sao chép nội dung trên màn hình sang máy in.

Kể từ Windows 3.0 ra mắt năm 1990, phím Prt Scn đóng vai trò chuyển ảnh chụp màn hình vào clipboard. Người dùng cần dán vào Paint hoặc những app chỉnh sửa ảnh để xử lý.

Công cụ chụp ảnh màn hình Snipping Tool xuất hiện lần đầu trên Windows Vista năm 2006. Để mở nhanh app này, người dùng có thể nhấn tổ hợp phím Windows + Shift + S.

Dù đã có công cụ chụp ảnh màn hình, tác dụng của phím Prt Scn vẫn duy trì như cũ trước khi được Microsoft thay đổi trên Windows 11 22624.1546.

Công dụng chụp ảnh màn hình rồi chép vào clipboard của phím Prt Scn được mô tả trên Windows 3.0. Ảnh: Enlarge.

Nếu cập nhật phiên bản nhưng không thích tác dụng mới của phím Prt Scn, người dùng có thể trở về thao tác cũ bằng cách vào Settings > Accessibility > Keyboard > tắt tùy chọn Use the Print Screen button to open screen snipping.

Trang Neowin lưu ý thay đổi này không ảnh hưởng đến các phím tắt liên quan, chẳng hạn như Alt + Prt Sc vẫn đóng vai trò chụp ảnh màn hình cửa sổ đang bật và chép vào clipboard.

Microsoft thường xuyên tinh chỉnh giao diện và tính năng trong các bản Windows thử nghiệm nhằm khảo sát phản hồi trước khi phát hành rộng rãi. Do đó, công dụng của phím Prt Scn có thể được thay đổi hoặc trở về như cũ trên những phiên bản Windows 11 tiếp theo.