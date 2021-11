Phim tài liệu về tên sát nhân liên hoàn ở Hàn Quốc

Qua lời kể của các điều tra viên, thủ đoạn gây án dần được hé lộ trong phim tài liệu "The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea".

Sau Squid Game, Netflix Hàn tung phim tài liệu The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea gồm 3 tập về tội ác gây chấn động giới truyền thông của Yoo Young Chul. Theo nhiều nguồn tin, Netflix nắm bắt chủ đề thu hút khán giả nhằm chiếm lĩnh lượt xem trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Mùa đông 2003, nhà chức trách Seoul nhận báo cáo về hàng loạt vụ án mạng bí ẩn có mối liên hệ lẫn nhau. Vì thiếu kinh nghiệm trước các loại hình tội phạm đặc biệt, giới cảnh sát Hàn Quốc mắc phải lỗi nghiêm trọng trong quá trình truy bắt tên giết người Yoo Young Chul, khiến họ phải lao đao trước những lời chỉ trích từ công chúng. Dù hung thủ thật sự đã bị bắt, diện mạo của hắn chưa bao giờ được hé lộ.

Kẻ sát nhân chống đối xã hội

Theo Variety, series cung cấp khán giả những góc nhìn chưa từng được công khai về tên sát nhân Yoo Young Chul, bao gồm tư liệu phim và những cuộc phỏng vấn với những người thụ lý vụ án.

Phim đào sâu hơn về phương thức gây án cũng như phân tích tâm lý hành vi của tên tội phạm tâm thần, vẽ toàn cảnh thành phố Seoul lúc bấy giờ đang bao trùm bởi sự khủng hoảng dư luận. Khi bị bắt, hắn khai nhận sát hại 20 nạn nhân, chủ yếu là gái mại dâm và những người đàn ông giàu có.

Áo mưa vàng trở thành hình ảnh đặc trưng của kẻ giết người.

Nhà làm phim đã không ngần ngại vạch trần những khó khăn cũng như sự hạn chế trong khả năng điều tra của lực lượng chức năng khi đối mặt với những tên tội phạm đặc biệt. Những bê bối từ phía chức trách đảm nhiệm vụ án đã khiến nhiều nạn nhân phải trả giá.

“Nếu Yoo không bị bắt, hắn đã có thể giết thêm 100 người”, trích lời công tố viên được dẫn trên trang Newsweek. Thông qua những lời chia sẻ thực tế từ các nhân vật có thật, khán giả dễ cảm nhận nỗi sợ hãi đến ám ảnh, sự nuối tiếc và cay đắng lúc họ nhận ra động cơ gây án của Yoo mãi không thể giải thích hoàn toàn được.

Dù hành vi của Yoo Young Chul có nhắm đến một số nhóm người nhất định, cách hắn suy nghĩ và xuống tay với nạn nhân không vì những mục đích thường thấy ở các tội phạm hình sự mà theo đuổi lý tưởng riêng. Nhân cách chống đối xã hội của hắn khiến cho vụ án thách thức hơn và làm cho câu chuyện của Yoo nghe rất hấp dẫn, hút khách.

Câu chuyện gây tranh cãi trên màn ảnh

Là một trong những vụ án giết người hàng loạt đầu tiên tại Hàn Quốc, câu chuyện tên sát nhân áo mưa vàng được tái hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh thể loại kinh dị trinh thám. Điển hình là bộ phim The Chaser (2008) của đạo diễn Na Hong Jin. Nhà làm phim xứ sở kim chi xác nhận kịch bản của mình được xây dựng dựa trên câu chuyện thật của Yoo Young Chul.

Cách thức, tâm lý tội phạm của hung thủ trong The Raincoat Killer cũng dễ dàng tìm thấy ở những bộ phim gần đây như Beyond Evil - một series Netfilx khác ra cùng năm 2021.

Kể cả lý tưởng méo mó và khả năng đấu trí với cảnh sát của tên sát nhân cũng có nhiều điểm tương đồng với nhân vật phản diện trong series Mouse (2021) - bộ phim có sự góp mặt của ngôi sao Lee Seung Gi. Mouse khai thác đề tài mới lạ về những gì diễn ra trong đầu của những kẻ giết người hàng loạt, với cốt truyện cuốn hút người xem bằng khả năng chơi đùa với luật pháp của chúng.

Sự rập khuôn

Tuy đã sử dụng một số hình ảnh hiện trường cũng như tư liệu báo chí ghi lại hình ảnh thực tế của hung thủ, phần lớn phân cảnh trong phim vẫn là hiện trường giả và cảnh ghi hình phỏng vấn. Phim lạm dụng các cảnh quay siêu cận và thiếu đầu tư cho phần thiết kế bối cảnh, khiến tác phẩm trở nên đơn điệu.

Giọng kể của các nhân vật chân thật nhưng lại kém phần lôi cuốn. Đôi khi phim có lồng ghép giọng Yoo Young Chul nhưng vẫn chưa rõ có phải là giọng hung thủ ngoài đời thật hay diễn viên. Khác với các bộ phim tài liệu về những kẻ sát nhân khác, vụ án Yoo Young Chul không được công bố nhiều tư liệu dẫn đến cảm giác kém hấp dẫn.

Các tình tiết vụ án chưa đủ hấp dẫn.

Câu chuyện đời thực tương đối nổi tiếng, nhưng phim chưa gay cấn. Vì hạn chế về mặt tư liệu, người xem cũng không rõ diện mạo hung thủ, chỉ thấy được bộ dạng của hắn trong chiếc áo mưa màu vàng đặc trưng thường được ghi nhận bởi CCTV.

Nhìn chung, The Raincoat Killer: Chasing a Predator tạo ấn tượng ban đầu khi giới thiệu hình ảnh đời thực của nhiều tên sát nhân biến thái trong các phim Hàn nổi tiếng. Chiếc áo mưa có màu tương phản với khung cảnh xám xịt thường trực, mang đến vài khung hình nghệ thuật cho phim. Tuy nhiên, khi so sánh với các phim tài liệu cùng chủ đề như Abducted in Plainsight hay The Ted Bundy Tapes, phim kém hấp dẫn do các tình tiết vụ án còn mơ hồ, cùng cách kể chuyện chưa lôi cuốn.