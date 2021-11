Phim tài liệu về gia đình Thái Lan ướp đông thi thể con đoạt giải Emmy

“Hope Frozen” đã trở thành tác phẩm Thái Lan đầu tiên chiến thắng hạng mục Phim tài liệu xuất sắc tại International Emmy Awards lần thứ 49.

Netflix đưa tin Hope Frozen: A Quest to Live Twice đã làm nên lịch sử khi trở thành phim Thái Lan đầu tiên chiến thắng hạng mục Phim tài liệu xuất sắc tại lễ trao giải International Emmy Awards lần thứ 49, tổ chức hôm 22/11 tại New York, Mỹ. Bộ phim cũng là tác phẩm tài liệu duy nhất của Thái Lan tranh giải tại hạng mục này.

Đạo diễn Pailin Wedel đang phát biểu qua cầu truyền hình trong đêm trao giải International Emmy Awards. Ảnh: IATAS.

Hope Frozen: A Quest to Live Twice đã cạnh tranh với tác phẩm tài liệu đến từ nhiều quốc gia khác gồm They Call Me Babu (Hà Lan), Cercados (Brazil) và Toxic Beauty (Canada). Bộ phim là tác phẩm tài liệu dài đầu tay của Pailin Wedel, đồng thời giúp chị trở thành đạo diễn Thái Lan đầu tiên chiến thắng giải thưởng danh giá nhất nhì cộng đồng làm phim tài liệu.

Trong bài phát biểu nhận giải từ đầu cầu Thái Lan, nhà làm phim Pailin Wedel nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình Naovaratpong. Họ đã can đảm kể lại câu chuyện của mình trước ống kính. Xin cảm ơn chồng và gia đình đã luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn Netflix đã đưa câu chuyện đặc biệt này tới toàn thế giới. Vinh dự này thật bất ngờ. Xin cảm ơn mọi người”.

Một số hình ảnh từ phim tài liệu Hope Frozen: A Quest to Live Twice. Ảnh: Netflix.

Hope Frozen: A Quest to Live Twice có độ dài 75 phút, xoay quanh cuộc đấu tranh tâm lý phức tạp của gia đình Naovaratpong. Cô con gái của họ không may mắc ung thư não và qua đời năm 2015. Bộ não của em hiện được bố mẹ trữ đông tại Alcor - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Arizona, Mỹ.

Wedel đã mất 5 năm để hoàn thiện bộ phim tài liệu. Trong bài phỏng vấn thực hiện năm 2020 với South China Morning Post, cô cho hay mình rất bất ngờ khi tác phẩm được giới phê bình ghi nhận. Trước khi đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc của International Emmy Awards 2021, Hope Frozen đã thắng giải Phim tài liệu dài quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế Hot Docs Canada 2019.