Phim tài liệu gây tranh cãi vì khai thác cái chết của diễn viên 'Glee'

Người hâm mộ bức xúc vì phim tài liệu "The Price of Glee" đào sâu những mặt tối trong hậu trường phim "Glee", bao gồm cái chết của 3 diễn viên nổi tiếng.

New York Post đưa tin trailer của phim tài liệu The Price of Glee đã được tung ra ngày 7/12 (theo giờ Mỹ). The Price of Glee gồm 3 phần và tập trung khai thác hậu trường của bộ sitcom ăn khách. Ngoài ra, bộ phim cũng đi sâu tìm hiểu về sự ra đi đột ngột của 3 ngôi sao trẻ Cory Monteith, Mark Salling và Naya Rivera.

Mở đầu trailer của The Price of Glee là đoạn giới thiệu rùng rợn: “Tháng 5/2009, 10 diễn viên trẻ ra mắt khán giả với dự án Glee. Đến năm 2020, tất cả bọn họ sẽ nổi tiếng và 3 người trong đó sẽ chết”.

The Price of Glee phản ánh góc khuất của dàn diễn viên Glee - họ phải vật lộn với cái chết, ma túy, bắt nạt, lạm dụng tình dục và phân biệt tình dục, không chỉ trên phim mà ở cả ngoài đời thực.

The Price of Glee hé lộ câu chuyện hậu trường của dàn diễn viên Glee. Ảnh: Variety.

Phim sử dụng các clip phỏng vấn trước đây để dẫn dắt tới cái chết của 3 diễn viên. Khán giả sẽ được nghe người thân của Monteith kể về khoảng thời gian khó khăn khi nam diễn viên lạm dụng chất kích thích, biết được bí mật của Salling thông qua những người từng làm việc cùng anh và hiểu rằng gia đình của Rivera đã lo lắng về sự nổi tiếng của cô như thế nào.

“Hãy nghe trực tiếp từ những người bên ngoài - những người có thể đưa ra quan điểm khách quan nhất - chẳng hạn như người thân và bạn bè của các diễn viên Glee, những nhân viên ở phim trường, thợ làm tóc, nhà tạo mẫu, nhà báo và các phóng viên giải trí đã đưa tin về hiện tượng này,” trailer tiếp tục.

Theo Decider, sau khi trailer của The Price of Glee được đăng tải, người hâm mộ Glee bày tỏ sự bức xúc, lên án việc bộ phim khai thác cái chết của 3 diễn viên quá cố.

“Tôi thật sự bực mình khi biết rằng bộ phim tài liệu này được phát hành. Bộ phim không chỉ thiếu tôn trọng với những diễn viên đã mất mà còn đối với gia đình của họ - những người phải chịu đựng mất mát to lớn”, “Thật ghê tởm, mọi người sẽ xem và tin những gì có trong bộ phim này sao?”, một số người hâm mộ bày tỏ quan điểm trên Twitter.

Glee kể về cuộc sống của mỗi thành viên thuộc đội văn nghệ của trường trung học William McKinley. Phim được phát sóng trên kênh Fox từ năm 2009 đến năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa.

Năm 2013, Cory Monteith (đóng vai Finn Hudson), qua đời ở tuổi 31 do lạm dụng chất kích thích. Vào thời điểm đó, nam diễn viên đã đính hôn với nữ diễn viên Lea Michele, đồng thời là bạn diễn trong Glee của anh.

5 năm sau, Mark Salling (đảm nhiệm vai Noah Puckerman) được phát hiện treo cổ tự sát sau khi phạm tội tàng trữ văn hoá phẩm ấu dâm đồi truỵ. Trong thời gian tham gia Glee, anh cũng bị buộc tội cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục bạn diễn Rivera.

Năm 2020, nữ diễn viên Naya Rivera (trong vai hoạt náo viên Santana Lopez), cũng qua đời vì đuối nước sau khi cố gắng cứu con trai 4 tuổi khỏi tai nạn ở hồ Piru.