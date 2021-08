Phim tài liệu của BlackPink cháy vé sau 13 phút

Bộ phim kỷ niệm 5 năm ra mắt của BlackPink thu hút hơn 500.000 khán giả trên toàn cầu chỉ sau 6 ngày phát hành.

Đầu tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt nhóm nhạc BlackPink, bộ phim tài liệu BlackPink: The Movie đã được phát hành. Sau 6 ngày ra mắt, bộ phim thu hút hơn 500.000 khán giả trên toàn cầu. Trong đó, suất chiếu đặc biệt ngày 8/8 ở 4 rạp của CGV tại Hàn đã cháy vé trong 13 phút.

Nhóm nhạc BlackPink có lượng fan đông đảo trên toàn thế giới.

Tại Hàn Quốc, bộ phim được CGV phát hành độc quyền và chiếu ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm các rạp đặc biệt như ScreenX và 4DX. ScreenX là một định dạng mang đến cho khán giả cảm giác như đang ở trong một phòng hòa nhạc thực sự.

Nhiều người hâm mộ sau khi ra khỏi rạp đã hào hứng chia sẻ: “Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất tôi từng có”.

Trong khi đó, ở nước ngoài, BlackPink: The Movie đã tạo nên cơn sốt tại hơn 3.000 rạp trên 100 quốc gia. Bộ phim cũng xuất hiện liên tục trên bảng trend toàn cầu của Twitter. Các bài đánh giá đều dành rất nhiều lời khen có cánh, báo hiệu sự thành công phòng vé của bộ phim.

BlackPink: The Movie dự kiến được phát hành tại một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Malaysia vào cuối tháng 8, sau khi những quy định phòng chống Covid-19 được nới lỏng. Ước tính số lượng rạp chiếu toàn cầu sẽ được mở rộng từ 3.000 lên 4.200.

BlackPink: The Movie dài 1 tiếng 40 phút, do Oh Yoon Dong đạo diễn. Bộ phim bao gồm các màn biểu diễn của nhóm từ World Tour 2019 – tour lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên, buổi concert livestream The Show được tổ chức hồi tháng 3. Bên cạnh đó là cảnh hậu trường, những kỷ niệm trong 5 năm từ ngày nhóm ra mắt cùng chia sẻ của 4 thành viên Jennie, Rosé, Jisoo và Lisa sau thời gian không được gặp fan do đại dịch Covid-19.