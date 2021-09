Phim ‘Squid Game’ của Hàn bị nghi ngờ đạo nhái

Khán giả xem “Squid Game” chỉ ra những điểm trùng lặp về ý tưởng giữa bộ phim và tác phẩm Nhật Bản “As the Gods Will”.

Theo The Qoo, sau khi TV series Squid Game của Hàn lên sóng dịch vụ Netflix, trên các diễn đàn trực tuyến, khán giả bắt đầu thảo luận về việc phim có nhiều chi tiết trùng lặp với tác phẩm As the Gods Will (2014) của Nhật. Nghi vấn được đặt ra ngay từ tập mở màn.

Ở trò chơi đầu tiên của Squid Game, thí sinh được đưa đến một bãi đất hoang giữa chốn đồng không mông quạnh. Tại đây, họ phải tìm cách sống sót vượt qua trò chơi có tên Hoa dâm bụt đang nở (tương tự trò đồ tượng của Việt Nam). Nếu người đi tìm phát hiện ra bất kỳ ai di chuyển, kẻ đó sẽ bị bắn hạ.

Con búp bê khổng lồ xuất hiện trong trò Hoa dâm bụt đang nở ở tập 1 Squid Game. Ảnh: Netflix.

Khán giả nhận xét việc Squid Game sử dụng con búp bê khổng lồ làm người đi tìm bị lặp ý tưởng với As the God’s Will. Trong phim Nhật, nhà sản xuất dùng một con daruma làm người tìm. Nếu phát hiện học sinh nào trong phòng học di chuyển, nó sẽ lập tức giết người đó. Việc cả hai phim đều sắp xếp cho nhân vật chơi kéo co cũng làm dấy lên nghi ngờ đạo nhái.

Tranh cãi xoay quanh tính nguyên bản của Squid Game từng dấy lên từ thời điểm đoạn giới thiệu phim được tiết lộ. Đạo diễn Hwang Dong Huyk đã lên tiếng giải thích trong một sự kiện trực tuyến ngày 15/9. Anh cho hay kịch bản phim đã được hoàn thiện rất lâu trước khi phim đi vào sản xuất.

As the Gods Will sử dụng búp bê Daruma làm người đi tìm. Ảnh: IMDb.

Đạo diễn Hwang giải thích: “Sau khi hoàn thành bộ phim đầu tay năm 2008, tôi thấy rất nhiều truyện tranh Nhật và Hàn bày bán trong hiệu sách. Không ít thuộc thể loại trò chơi sinh tồn. Tôi bắt đầu bị thôi thúc bởi ý tưởng sáng tạo một câu chuyện như thế, nhưng với bối cảnh Hàn Quốc”.

“Tôi hoàn thành kịch bản vào năm 2009 nhưng không bán được vì ý tưởng quá khó hiểu. Nhà sản xuất đánh giá câu chuyện quá bạo lực, thể loại cũng còn xa lạ với thị hiếu khán giả đương thời. Kết quả, tôi buộc phải gác nó sang một bên”, nhà làm phim kể lại.

Nói về những điểm tương đồng ý tưởng trong phim của mình và As the Gods Will, nhà làm phim nhấn mạnh: “Tôi đã được phản ánh điều này khi bộ phim đang quay. Nhưng ngay từ lần viết kịch bản đầu tiên năm 2009, tôi đã sắp xếp trò chơi đầu tiên là Hoa dâm bụt đang nở rồi. Đó là trùng hợp duy nhất. Tôi không sao chép ý tưởng của bất kỳ ai. Kịch bản thậm chí được viết trước khi bộ phim kia ra đời”.

As the Gods Will được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của nhóm tác giả Muneyuki Kaneshiro (kịch bản) và Akeji Fujimura (họa sĩ). Phần đầu tiên của bộ manga gồm 5 tập, ra mắt trong giai đoạn 2011-2012.

Trước thời điểm lên sóng, Squid Game nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế. Trang Den of Geek chấm phim 4,5/5 điểm với lời nhận xét “phim tận dụng tốt yếu tố bạo lực để phê bình sắc sảo các mâu thuẫn khó dung hòa trong xã hội cũng như khơi gợi đồng cảm với nhân vật”. Trang Decider cũng viết bài phân tích, khuyến khích khán giả tìm xem tác phẩm kỳ bí, giật gân đến từ Hàn Quốc.