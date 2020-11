Phim siêu anh hùng ‘WandaVision’ lên sóng đầu năm 2021

Người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng sẽ được thưởng thức “WandaVision” - TV series đầu tiên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel - trên nền tảng trực tuyến vào tháng 1/2021.

Tạp chí Variety đưa tin tài khoản Twitter WandaVision công bố thông tin mini-series sẽ phát sóng từ 15/1/2021 trên dịch vụ xem phim trực tuyến Disney+, thay vì thời điểm cuối tháng 12/2020 từng công bố.

Mini-series có sự góp mặt của Elizabeth Olsen và Paul Bettany trong hai vai Scarlet Witch/Wanda Maximoff và Vision - một android sở hữu siêu năng lực. Trong phim, hai người đang sống cuộc đời bình lặng tại một vùng ngoại ô, giống bối cảnh trong các sitcom, và bỏ danh tính siêu anh hùng lại phía sau.

Bối cảnh và nội dung lạ lẫm của WandaVision so với mạch tình tiết của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khiến khán giả tò mò đặt nhiều giả thuyết. Ảnh: Disney+.

Tuy nhiên, lần cuối cùng xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở Avengers: Infinity War (2018), Vision đã bị siêu phản diện Thanos sát hại để lấy Đá Vô cực gắn trên trán. Do đó, đằng sau khung cảnh bình yên trong WandaVision chắc chắn còn nhiều bí ẩn.

Mini-series do Matt Shakman làm đạo diễn với kịch bản do Jac Schaeffer và các đồng sự chấp bút. Ngoài Olsen và Bettany, phim còn có sự góp mặt của Kathryn Hahn, Debra Jo Rupp và Fred Melamed.

Trong WandaVision, Kat Dennings sẽ trở lại với vai Darcy Lewis (nhân vật từng xuất hiện trong các phần phim về Thor) và Randall Park vào vai Jimmy Woo - nhân viên FBI xuất hiện trong Ant-Man and the Wasp (2018).

Ngoài ra, Teyonah Parris vào vai Monica Rambeau ở tuổi trưởng thành. Rambeau cũng là một siêu anh hùng trong nguyên tác truyện tranh Marvel và từng xuất hiện khi còn là bé gái ở Captain Marvel (2019).

WandaVision ban đầu được lên kế hoạch là phim truyền hình thứ hai thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel lên sóng Disney+ sau The Falcon and the Winter Soldier. Nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến quá trình sản xuất mini-series phim có Anthony Mackie và Sebastian Stan bị đình trệ. Kết quả, nhà sản xuất phải đẩy WandaVision lên trước.

Những tác phẩm truyền hình khác của Marvel đang được sản xuất gồm có Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Loki và loạt phim riêng về Nick Fury của Samuel L. Jackson.