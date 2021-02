Phim siêu anh hùng 'Morbius' lùi ngày phát hành đến 2022

Bộ phim siêu anh hùng "Morbius" lùi ngày phát hành tới 2022. Nam chính tiết lộ tác phẩm sẽ phải quay bổ sung.

Tựa phim siêu anh hùng Morbius của Sony Pictures, với Jared Leto thủ vai chính, từng công bố kế hoạch ra rạp vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, sau nhiều lần lùi lịch, phim được ấn định ngày phát hành mới vào 21/1/2022.

Flickering Myth đưa tin nguyên nhân của lần lùi lịch chiếu mới có thể không hoàn toàn vì Covid-19. Mới đây, khi tham gia chương trình Sway’s Universe, Jared Leto tiết lộ anh giữ tóc dài để vào lại vai Dr. Michael Morbius khi phim được quay bổ sung.

Trước Morbius, Jared Leto từng thủ vai Joker trong Suicide Squad (2016) của vũ trụ điện ảnh DC. Ảnh: Sony.

Trong tuần này, Jared Leto cũng tiết lộ với Variety: “Bộ phim giống như một cái nồi áp suất. Bạn như đang nhìn vào chiếc đồng hồ đếm ngược. Đó là tác phẩm đắt đỏ. Thêm vào đó, mọi quyết định, cũng như thời gian để ta cân nhắc về quyết định đó, ngày càng ngắn lại. Do đó, không khí càng thêm phần căng thẳng.

Tôi nghĩ, với thể loại phim này, người ta ngày càng khó chỉn chu kịch bản phim trước khi bấm máy. Bạn bắt đầu với hy vọng và mơ mộng và ý tưởng về điều gì đó. Rồi mọi người đều cố gắng hết sức mình, trong khoảng thời gian có hạn, để hoàn thành công việc tốt nhất có thể”.

Chia sẻ của nam diễn viên làm dấy lên câu hỏi, liệu hậu trường Morbius đang phát sinh vấn đề nghiêm trọng? Điều này có thể mang lại lời giải thích hợp lý cho quyết định lùi ngày ra mắt bộ phim lại thêm một năm thay vì vài tháng của Sony.

Trong Morbius, Jared Leto hóa thân thành Michael Morbius. Vì mắc một căn bệnh hiếm về máu, Morbius đã dành toàn bộ thời gian và công sức nghiên cứu ra phương pháp chữa trị cho anh và những người cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, khám phá y học của Morbius nhanh chóng trở thành khởi đầu của thảm họa to lớn hơn.

Phim có sự góp mặt của Jared Leto (Suicide Squad) trong vai Dr. Michael Morbius, Adria Arjona (Pacific Rim Uprising) thủ vai Martine Bancroft, Matt Smith (Doctor Who) là Loxias Crown. Jared Harris (The Terror) thủ vai người hướng dẫn của Morbius, và Tyrese Gibson (Fast & Furious) hóa thân thành nhân viên FBI. Phim do Daniel Espinosa đạo diễn.