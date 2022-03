Phim siêu anh hùng mới của Marvel dựa dẫm Spider-Man

“Morbius” là phim siêu anh hùng đầu tiên của Sony Pictures ra mắt trong năm 2022. Bộ phim sẽ giới thiệu nhân vật ma cà rồng bất tử cùng tên do Jared Leto đảm nhận.

Trong Morbius, Jared Leto thủ vai Tiến sĩ Michael Morbius. Anh là người đàn ông mang nửa dòng máu ma cà rồng. Đây là hậu quả từ thất bại của một thí nghiệm y khoa do chính anh khởi xướng nhằm chữa trị căn bệnh máu hiếm gặp. Tương tự Venom (Tom Hardy), Morbius không phải anh hùng, nhưng sẵn sàng dùng sức mạnh để trấn áp những tên tội phạm còn tồi tệ hơn mình.

Morbius là mảnh ghép tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh nhân vật Marvel do Sony sản xuất sau phiên bản Spider-Man của Tom Holand, Venom và sắp tới là Kraven the Hunter, Madame Web… Phim dự kiến ra rạp vào đầu tháng 4.

Trong tuần qua, các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội lan truyền tin Sony Pictures đã tổ chức các buổi chiếu kín Morbius cho báo chí và giới phê bình. Tuy nhiên, giống như Venom: Let There Be Carnage (2021), phản hồi sớm về Morbius không quá nồng nhiệt. Xét việc Let There Be Carnage đã thu hơn 500 triệu USD từ phòng vé toàn cầu dù chất lượng chỉ ở mức trung bình, tương lai cho Morbius vẫn rất hứa hẹn.

Phản diện không hiểu hết nhân vật mình thủ vai

Trong Morbius, tài tử người Anh Matt Smith thủ vai Loxias Crown, kẻ thù chính của Morbius. Theo nguyên tác truyện tranh Marvel, Crown từng bị ma cà rồng sống Morbius tấn công và biến thành một sinh vật nửa người nửa quỷ giống mình. Không chỉ sở hữu nhiều năng lực của ma cà rồng, Crown cũng nhiễm bản năng khát máu.

Trailer Morbius lồng ghép nhiều chi tiết ẩn gợi nhắc các bộ phim về Spider-Man từng ra mắt như tập đoàn Oscorp, tờ Daily Bugle, bích họa Spider-Man, Vulture... Ảnh: Sony.

Trailer cuối của Morbius, được tung ra hồi đầu tháng 3, đã mang đến cho khán giả cái nhìn rõ nét hơn về gã phản diện của Matt Smith. Đoạn phim cho thấy Loxias Crown và Michael Morbius đều mắc phải căn bệnh về máu hiếm gặp. Tuy nhiên, khác với tình trạng đau ốm dặt dẹo của Morbius, Crown có vẻ đã được chữa khỏi.

Mới đây, trong bài phỏng vấn với Screen Rant, Matt Smith đã thảo luận về bản chất mâu thuẫn và phức tạp của nhân vật mình thủ vai trong Morbius. Anh thú nhận không biết nhiều về lịch sử của nhân vật trên trang truyện hay dành thời gian khám phá nó. Ngôi sao của TV series Doctor Who còn đùa mình không biết trước đây từng có ai thủ vai Loxias Crown hay chưa.

“Sự thật là tôi không biết tường tận về lịch sử hoành tráng của nhân vật. Bởi kịch bản mà tôi được nhận không thực sự đào sâu vào quá khứ của anh ta, hoặc tương lai nhân vật. Trước đây có ai từng vào vai nhân vật này chưa nhỉ?”, Smith nói.

Anh tiếp tục: “Tôi có chút bối rối về mọi thứ, thành thực mà nói là vậy. Tôi coi kịch bản phim là kim chỉ nam, là sự thật duy nhất mà mình theo đuổi. Nghĩ thế này thì hơi dị, nhưng tôi không biết đó có phải Loxias Crown hay không nữa. Thành thực mà nói là tôi vẫn chưa chắc chắn”.

Matt Smith không phải người duy nhất mang nỗi băn khoăn về nhân vật mình thủ vai. Nhiều khán giả đại chúng cũng chưa tỏ tường về thân thế thế Loxias Crown hay Morbius trong vũ trụ Marvel trước thời điểm phim lên sóng. Danh xưng được biết đến rộng rãi nhất của họ lúc này mới chỉ là "một trong các ác nhân thuộc vũ trụ nhân vật về Spider-Man".

Chiến dịch marketing dựa hơi Spider-Man

Morbius nằm trong số các nhân vật siêu anh hùng Marvel do Sony Pictures nắm bản quyền. Do đó, ngay từ đầu, nhân vật đã không thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đình đám. Thế nhưng, thành công thương mại vang dội của chùm phim Spider-Man do Sony và Marvel Studios hợp tác sản xuất thời gian qua có thể sẽ thay đổi hiện thực này.

Trong Spider-Man: Homecoming (2017), siêu anh hùng bắn tơ phải đối đầu ác nhân Vulture (Michael Keaton). Spider-Man ngày càng trở thành mảnh ghép quan trọng của MCU. Tới trailer đầu tiên của Morbius, khán giả thấy Vulture xuất hiện trong nhà tù nơi ma cà rồng sống bị giam giữ.

Matt Smith tiết lộ Morbius sẽ không đào sâu vào quá khứ nhân vật phản diện Loxias Crown của mình. Ảnh: Sony, Getty Images.

Rõ ràng, Morbius không chỉ xuất hiện trong thế giới riêng của anh ta. Nhân vật sẽ được kết nối với một vũ trụ lớn hơn có sự xuất hiện của Spider-Man và nhiều siêu anh hùng/ác nhân khác. Điều này không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc Morbius và Spider-Man cần gặp gỡ hay đối đầu trên màn ảnh. Cái Sony Pictures cần là ý tưởng về mối liên hệ ấy được gieo vào đầu khán giả.

Theo BGR, Sony đang cố gắng lôi kéo, hoặc ít nhất kết nối các dự án siêu anh hùng của mình với loạt Spider-Man và MCU trong các chiến dịch marketing. Quay lại với trailer Morbius, người xem phát hiện hàng tá chi tiết ẩn kết nối với Spider-Man được cài cắm trong các phân cảnh.

Đó là hình ảnh tờ Daily Bugle chuyên đưa tin về Spider-Man, cũng là nơi siêu anh hùng bắn tơ làm việc; bức bích họa “Spider-Man giết người” trên phố… Và quan trọng nhất, như đã đề cập bên trên, sự hiện diện của ác nhân Vulture.

Hôm 21/3, trên kênh YouTube chính thức, Sony tiếp tục tung một video quảng bá cho Morbius. Trong đó, nam diễn viên Jared Leto đã dành gần một phút để giới thiệu về tác phẩm siêu anh hùng cũng như nhân vật chính tà bất phân mình thủ vai.

Ở giây thứ 30, tài tử nói: “Đa vũ trụ đã chính thức mở ra, tạo cơ hội cho nhiều ác nhân hội tụ”. Chi tiết này có liên hệ mật thiết với Spider-Man: No Way Home. Trong chuyến phiêu lưu riêng thứ ba, siêu anh hùng trẻ tuổi do Tom Holland thủ vai và Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) đã mở tung cánh cửa kết nối đa vũ trụ Marvel do một bùa phép bị trục trặc.

Không chỉ kẻ thù cũ của hai phiên bản Spider-Man do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai (và chính các siêu anh hùng) bị kéo vào MCU, trong cảnh hậu danh đề, khán giả thấy Eddie Brook và Venom nhiều khả năng cũng đã du hành tới nơi đây. Tình tiết này có thể là mấu chốt mở ra khả năng Morbius cũng gia nhập “đại hội quái nhân” trên màn ảnh.

Thế kỷ 21, không siêu anh hùng nào còn một mình một cõi trên màn ảnh. Morbius thuộc nhóm nhân vật ít nổi tiếng với dân ngoại đạo truyện tranh, do đó, trong lần chào sân màn ảnh rộng, không khó hiểu khi Sony Pictures phải viện đến sức ảnh hưởng của Spider-Man để giúp anh tỏa sáng.