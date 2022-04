Phim siêu anh hùng Marvel gây thất vọng nhất đầu năm

Là phim siêu anh hùng đầu tiên của Sony Pictures ra mắt trong năm 2022, “Morbius” gây hụt hẫng vì chất lượng nội dung còn nhiều thiếu sót.

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, kinh dị

Đạo diễn: Daniel Espinosa

Diễn viên chính: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona...

Điểm: 4/10

*Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim



Morbius là tác phẩm thuộc vũ trụ các nhân vật Marvel do Sony Pictures sản xuất, “anh em” với loạt Venom, Spider-Man và sắp tới là Kraven the Hunter, Madame Web… Đây cũng là tác phẩm siêu anh hùng đầu tiên của Sony ra mắt trong năm 2022 liền sau thành công của Spider-Man: No Way Home.

Ngay trước ngày chính thức khởi chiếu, Morbius đã đón nhận tin tức không vui từ giới phê bình khi tỷ lệ phản hồi tích cực về phim trên chuyên trang Rotten Tomatoes chỉ đạt mức 20% - thấp nhất trong số các phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel. Hiện tại, con số này đã tụt xuống còn 15%, tức chỉ có 22/144 bình luận đưa đánh giá tích cực về tác phẩm.

Trước Morbius, Venom: Let There Be Carnage (2021) của Sony cũng không được giới phê bình đánh giá cao. Tuy nhiên tỷ lệ phản hồi tích cực cho tác phẩm vẫn đạt mức quá bán 58%. Morbius mất điểm vì cốt truyện rời rạc, thiếu điểm nhấn và nhiều lỗ hổng tình tiết. Bộ phim tồn tại giống như bàn đạp cho nhóm quái nhân Sinister Six lộ diện.

Bi kịch của ma cà rồng sống

Nhân vật chính của Morbius là bác sĩ Michael Morbius (Jared Leto), chuyên gia hàng đầu về huyết học. Anh và người bạn thân thiết từ thuở thơ bé Loxias Crown/Milo (Matt Smith) đều mắc phải căn bệnh máu hiếm gặp và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bằng số tiền được Milo tài trợ, Morbius đã nghiên cứu và chế tạo thành công thứ máu nhân tạo giúp cứu sống cả nghìn sinh mạng.

Morbius được kỳ vọng thu khoảng 30- 40 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau ba ngày phát hành. Hiện phim thu 5,7 triệu USD đầu tiên từ các cụm rạp tại Bắc Mỹ.

Song song, nhờ nghiên cứu đặc tính sinh học và tập quán của loài dơi, Morbius đã chế ra thứ thuốc giúp chữa trị căn bệnh của mình và bạn. Nhà khoa học lấy thân mình thử thuốc và thành công đẩy lùi căn bệnh. Nhưng anh không ngờ quyết định vội vã của mình sẽ phải trả giá bằng nhiều sinh mạng vô tội khác.

Hiệu lực của thứ thuốc đã chữa khỏi căn bệnh của Morbius, ban cho anh siêu sức mạnh nhưng cũng biến anh thành ma cà rồng. Nhờ số máu nhân tạo bào chế được, Morbius có thể tạm kiềm chế cơn khát máu trong mình. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, bởi sâu thẳm bên trong, bản năng hoang dã của kẻ đi săn luôn trực chờ sổ lồng phá cũi.

Trước khi phim ra mắt, nhân vật Milo của Matt Smith đã được giới thiệu sẽ là phản diện chính của phim. Trên màn ảnh, Milo và Michael Morbius là những người bằng hữu cùng chung cảnh ngộ. Nhưng tình cảm tốt đẹp ấy không thể ngăn họ trở mặt thành thù. Trong phòng thí nghiệm, Morbius bào chế ra phương thuốc chữa bệnh cho mình, nhưng anh cũng đồng thời đưa đến thế giới hai con quỷ khát máu.

Sau phần dạo đầu khá chậm chạp, hồi hai và ba của Morbius là cuộc đối đầu giữa Michael Morbius và Milo. Cuộc chiến ấy được châm ngòi bởi quan điểm đối lập của hai người đàn ông về sức mạnh nguy hiểm mà họ mới sở hữu. Đây chỉ đơn thuần là màn tranh hùng mạnh được yếu thua. Bi kịch của bác sĩ Morbius chính là anh không chỉ đánh mất mình mà còn gián tiếp đẩy những người xung quanh vào tử lộ. Kết thúc cuộc đối đầu này, kẻ thua chắc chắn là ác nhân, nhưng người chiến thắng cũng muôn phần hổ thẹn nếu tự xưng siêu anh hùng.

Nhân vật phản diện nhạt nhòa

Thời điểm mới ra mắt, Venom được một bộ phận khán giả yêu thích vì cách xây dựng mối quan hệ bằng hữu độc đáo giữa Eddie (Tom Hardy) và sinh vật ký sinh từ vũ trụ. Tới Venom: Let There Be Carnage, hãng đã đẩy sự yêu ghét lẫn nhau phức tạp giữa hai nhân vật lên hàng cốt truyện chính. Trong chiến dịch quảng bá, quan hệ giữa Eddie và Venom cũng được cố tình mô tả là “một cặp vợ chồng đã qua giai đoạn mặn nồng”.

Diễn biến tâm lý của phản diện Loxias Crown thiếu tự nhiên, lộ rõ bàn tay sắp xếp của biên kịch.

Công thức tình huynh đệ (bromance) tiếp tục được Sony sử dụng trong Morbius. Thuở thơ bé, Morbius từng đánh nhau với đám đầu gấu để giành lại lá thứ Milo viết gửi mình. Ở tuổi trưởng thành, ta thấy họ là hai người đàn ông ốm yếu liêu xiêu, chống nạng dìu nhau đi trên phố nhưng môi nở nụ cười. Một vài phân cảnh, Milo còn tỏ rõ thái độ thù địch với bạn gái của Morbius. Với câu chuyện của Venom, yếu tố bromance mang đến nét hài hước đáng mến. Nhưng ở Morbius, quan hệ thân mật giữa Morbius và Milo khiến tổng thể bộ phim trở nên mâu thuẫn, rời rạc.

Trước đây, Matt Smith từng thú nhận anh không hiểu hết về nhân vật phản diện mình thủ vai trong Morbius. Anh cũng nói về bản chất mâu thuẫn và phức tạp của Milo. Nhưng những gì gã phản diện thể hiện trong tác phẩm lại mang đến cho khán giả nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

Sự thay đổi trong chớp mắt của Milo từ vai trò người đồng hành sang kẻ thù không đội trời chung của Morbius là mâu thuẫn lớn trong hồi một của câu chuyện. Nó khiến người xem đặt câu hỏi ngược lại về tình bạn giữa hai người đàn ông. Làm sao khán giả có thể tiếc nuối cho một tình bạn đẹp tan vỡ vì nghịch cảnh nếu ngay từ đầu quan hệ ấy chỉ đơn thuần là vụ lợi? Nhưng nếu tình bạn giữa Milo và Morbius là thật, thì pha trở mặt chóng vánh lại cho thấy sự vội vã xen lẫn bất lực của các nhà làm phim khi xử lý một chi tiết khó trong kịch bản.

Tham vọng của Sony

Năm 2016, bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) từng bị sử dụng như bàn đạp chuẩn bị cho sự xuất hiện của biệt đội Justice League trên màn ảnh rộng không lâu sau đó. Với Morbius, cái đích sau cùng mà Sony Pictures nhắm tới trong bộ phim này dường như là tập hợp đủ các thành viên cho liên minh ác nhân Sinister Six.

Sinister Six là hội phản diện gồm sáu kẻ thù nguy hiểm nhất của Spider-Man. Đây là liên minh hiếm hoi tồn tại trong số các nhân vật Marvel do Sony Pictures sở hữu bản quyền. Sinister Six được nhận định là hướng đi mà Sony lựa chọn để xây dựng vũ trụ điện ảnh của riêng mình.

Trong truyện tranh, nhóm này gồm Doctor Octopus, Vulture, Electro, Mysterio, Sandman, và Kraven the Hunter. Trên màn ảnh, đội hình đã có sự thay đổi, bắt đầu từ cảnh hậu danh đề của Morbius. Hai cảnh phim thêm thắt vô tình tạo cho khán giả ấn tượng về việc chúng mới là nhân vật chính thay vì 104 phút phim trước đó.

Hình ảnh tờ Daily Bugle xuất hiện đến hai lần trong phim như đảm bảo người xem nhớ rằng Morbius có kết nối với Spider-Man.

Về tổng thể, kịch bản Morbius sử dụng những mô-típ phim siêu anh hùng cũ kỹ: nhân vật tìm cách chối bỏ sức mạnh trước khi học được cách chấp nhận nó, phản diện là một gã nhà giàu biến chất sống trong ảo tưởng vĩ cuồng, một người chú/bác dùng tính mạng để giúp người anh hùng ngộ ra gánh nặng trách nhiệm của mình, nhân vật nữ chính chỉ xuất hiện như món đồ trang trí cho cốt truyện…

Bộ phim không sở hữu quá nhiều nhân vật, nhưng phần lớn đều chưa được phát triển đến nơi đến chốn. Được giới thiệu như một thế lực đối đầu Morbius, nhưng tuyến nhân vật Simon Stroud (Tyrese Gibson) và cộng sự đã bị gạt ra khỏi hầu hết diễn biến chính của phim. Emil Nikols (Jared Harris) là người góp phần khơi sâu quan hệ mâu thuẫn giữa Morbius và Milo, nhưng vai trò của ông cũng chỉ như một "bác Ben" thứ hai.

Dù Milo và Morbius đã có nhiều lần đối đầu ác liệt xuyên suốt bộ phim, trận tử chiến ở hồi ba lại chưa đạt tới sự ác liệt mà nó cần phải có. So với màn đọ sức ở ga tàu điện ngầm trong hồi hai, cảnh này thua kém về cả quy mô, độ phức tạp của các đòn tấn công lẫn tương tác của hai đấu thủ. Sau cùng, việc phần lớn bộ phim diễn ra khi mặt trời đã lặn, nhân vật khi di chuyển thường kéo theo một cái bóng mờ kèm gạch đá cát bụi cuốn lên đã khiến khán giả gặp khó khăn khi quan sát các trận đấu tay đôi ác liệt.

Sự nghiệp điện ảnh của Jared Leto ghi dấu bằng những lần nam diễn viên hành xác, tự làm bản thân méo mó, biến dạng để thủ vai các nhân vật với số phận và hoàn cảnh đặc biệt. Không quá bất ngờ khi Leto chọn kịch bản Morbius. Trên màn ảnh, Morbius chịu sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần - trước do bạo bệnh, sau vì cơn đói. Trên phim trường, màn hóa thân của Jared Leto đã khiến đạo diễn và bạn diễn phải ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, vì quá tập trung vào các biểu hiện hình thể, Jared Leto đã bỏ qua cơ hội lột tả nội tâm nhân vật Morbius trong những khoảng lặng ngắn ngủi nhưng lắng đọng về cảm xúc. Với vai Morbius, Jared Leto chỉ như một người đàn ông đang tham gia lễ hội hóa trang. Trong chớp mắt, anh có thể là một người bệnh lâu năm với cơ thể tàn tạ, một con quái vật đáng kinh sợ với diện mạo được tạo ra bởi công nghệ đồ họa trước khi trở về với dáng vẻ nam tính, quyến rũ nhưng thiếu vắng cảm xúc của một người mẫu trên trang bìa tạp chí.