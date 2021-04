Phim ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ dời lịch chiếu

Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử “Resident Evil” và tái khởi động thương hiệu điện ảnh sẽ ra rạp từ 24/11, tức chậm hơn hai tháng so với kế hoạch gần nhất.

Game Spot đưa tin Resident Evil: Welcome to Raccoon City đã lùi ngày ra rạp tới 24/11, tức muộn hơn hai tháng so với mốc 3/9 trước đây.

Phim do Johannes Roberts (47 Meters Down) làm biên kịch và đạo diễn, với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Kaya Scodelario (Crawl), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp), Robbie Amell (Upload), Tom Hopper (Black Sails), Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) và Neal McDonough (The 100).

Raccoon City là thành phố công nghiệp giả tưởng nằm ở miền trung tây nước Mỹ và gắn liền với tựa game Resident Evil. Ảnh: Capcom.

Nhan đề Resident Evil: Welcome to Raccoon City được đặt cho bộ phim dựa theo tên thành phố nơi trụ sở tập đoàn dược phẩm Umbrella từng tọa lạc. Umbrella đã rời đi sau khi thành phố Raccoon biến thành vùng đất chết.

Một nhóm người sống sót đã tìm cách khám phá bí ẩn đằng sau vụ việc cư dân Raccoon bị biến thành xác sống. Và cuộc điều tra dẫn họ tới với Umbrella.

Theo lời đạo diễn Johannes Roberts, anh đặt mục tiêu mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc hơn về dàn nhân vật mà người chơi Resident Evil đã quá quen thuộc. Khác với sáu phần phim do Paul W.S. Anderson thực hiện, bản phim mới sẽ bám sát cốt truyện của nguyên tác trò chơi điện tử.

Nhà sản xuất công bố nhan đề Welcome to Raccoon City hồi tháng 3. Bên cạnh bộ phim điện ảnh, khán giả còn sắp sửa được thưởng thức thêm phiên bản hoạt hình và truyền hình chuyển thể từ Resident Evil trên sóng dịch vụ Netflix.

Ngoài ra, trò chơi Resident Evil Village cũng chuẩn bị lên kệ vào tháng 5.