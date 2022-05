Phim quay tại Việt Nam của Ma Dong Seok lập kỷ lục

Bộ phim “The Roundup” đã cán mốc một triệu khán giả chỉ sau hai ngày ra rạp. Tác phẩm đã xác lập kỷ lục mới cho phòng vé Hàn Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát.

Jose Ilbo đưa tin bộ phim The Roundup - còn được biết đến với nhan đề The Outlaws 2 - đã thu hút hơn một triệu khán giả tới rạp thưởng thức chỉ sau hai ngày khởi chiếu. Thống kê lượt người xem được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (Kofic) công bố hôm 20/5 tiết lộ tác phẩm với Ma Dong Seok trong vai nam chính đã bán được 1,02 triệu vé.

Trước đó, phim đã lập kỷ lục tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu ngày mở màn cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới hồi tháng 3/2020. Kể từ thời điểm phát hành 18/5, phim vẫn giữ vững ngôi quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

The Outlaws 2 đang đứng vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp doanh thu theo tuần tại phòng vé xứ sở kim chi với 1,5 triệu USD kiếm về, chỉ xếp sau bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Phim cũng bỏ xa tác phẩm Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai tuần này là I Want to Know Your Parents xếp ở vị trí thứ tư với doanh thu khiêm tốn chỉ 196.420 USD .

Phần tiền truyện The Outlaws ra mắt năm 2017, thu về 52,9 triệu USD từ phòng vé, là bộ phim gắn nhãn R có doanh thu cao thứ ba lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Mega Box Plus M.

The Outlaws 2 là phần hậu truyện của tựa phim hành động ăn khách The Outlaws (2017). Nội dung phim xoay quanh chuyến phiêu lưu tiếp theo của thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok) và đội điều tra tội phạm bạo lực tại sở cảnh sát. Lần này, họ sẽ truy đuổi Kang Hae Sang (Son Seok Gu), một siêu phản diện đang trú ngụ và gây tội ác tại Việt Nam.

Không chỉ đảm nhận vai nam chính, Ma Dong Seok cũng tham gia dự án The Outlaws 2 trong vai trò nhà sản xuất. Nói về bộ phim đầu tiên của mình ra rạp tại Hàn Quốc kể từ Eternals (2021), ngôi sao cơ bắp cho hay: "Để cho thấy sự phát triển của nhân vật so với phần phim nguyên bản, tôi đã tập trung cải thiện một vài kỹ năng đặc biệt như judo, võ tự vệ bên cạnh quyền Anh. Ở Hollywood, có những diễn viên như Dwayne Johnson chỉ chuyên đóng phim hành động. Tôi đang cố gắng làm những gì mình giỏi nhất và còn hơn thế nữa".