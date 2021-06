Phim nước ngoài thống trị phòng vé Hàn Quốc

Phim nước ngoài đang áp đảo phim nội địa tại các rạp chiếu Hàn Quốc, do các nhà sản xuất phim lớn đã hoãn phát hành các dự án từ năm 2020.

Theo Sports Kyunghyang, những phim nước ngoài như Fast and Furious: The Fast Saga, The Conjuring 3: The Devil Made It và Cruella đang có doanh thu tốt tại phòng vé Hàn Quốc. Trong khi đó, phim điện ảnh Hàn Quốc chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, doanh thu trung bình.

Theo thống kê của Ủy ban xúc tiến phim Hàn Quốc, chỉ có hai phim nội địa nằm trong top 10 doanh thu phòng vé vào ngày 5/6. Đó là Pipeline (đạo diễn Yoo Ha) ở vị trí thứ 5 và phim độc lập Knot Out (đạo diễn Lee Jung Gon) đứng thứ 10. Những vị trí đầu tiên đều thuộc về phim nước ngoài, theo thứ tự là The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, Cruella và Fast and Furious: The Fast Saga.

Sự khác biệt còn thể hiện khi so sánh số lượng khán giả. Trong 13 ngày phát hành, có 124.000 khán giả đến xem Pipeline tại các rạp chiếu, còn Knot Out chỉ bán được 5.774 vé. Con số này thấp hơn rất nhiều so với hơn 2 triệu lượt vé, giúp thu về 170 triệu USD của Fast and Furious: The Fast Saga hay Cruella (hơn 660.000 vé), những bộ phim ra rạp cùng thời điểm, theo Korea Times.

Pipeline, do Lee Soo Hyun và Seo In Guk đóng chính, là phim điện ảnh Hàn hiếm hoi trụ được ở rạp phim trong tháng 6. Ảnh: Naver.

Thậm chí, The Conjuring: The Devil Made Me Do It có doanh thu tăng vọt tại phòng vé Hàn Quốc dù mới phát hành vào ngày 3/6. Cụ thể, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) cho biết phim kinh dị này bán được hơn 233.000 vé trong 3 ngày, thu về 2,1 triệu USD .

Theo Sports Kyunghyang, nguyên nhân là sự thiếu vắng của những phim điện ảnh Hàn Quốc chất lượng. Do hậu quả của Covid-19, các nhà sản xuất phim như CJ ENM, Lotte Entertainment, Showbox và NEW đã hoãn phát hành dự án lớn từ năm 2020.

Lotte Entertainment đã hoãn chiếu Miracle với sự tham gia của Park Jung Min, Lee Seong Min và YoonA. Đồng thời, nhà sản xuất này dời lịch phát hành của Mogadishu, Life is Beautiful và Boston 1947. Sau khi Seobok ra rạp vào tháng 4, CJ ENM chuẩn bị phát hành Send Restrict và Gangbogi, nhưng không tiết lộ kế hoạch ra mắt của dự án quy mô lớn như Hero (đạo diễn Yoon Je Gyun).

Trở ngại lớn nhất là “điểm hòa vốn”. Thông thường, phim điện ảnh muốn hòa vốn khi lượng khán giả đến rạp đạt mức từ 3 đến 4 triệu. Các nhà làm phim Hàn Quốc có lý do để nghi ngại khi mùa cao điểm - khoảng thời gian xuất hiện của loạt phim Hollywood đình đám như Black Widow - sắp đến gần. Do đó, nhà sản xuất chọn giải pháp an toàn thay vì chấp nhận rủi ro.