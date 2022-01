Phim ngắn ý nghĩa dịp Tết mang thông điệp 'hứa thì dễ, làm mới khó'

Không phải lời hứa nào nói ra cũng được thực hiện. Tết này, Ensure Gold mang đến câu chuyện “đánh thức” người xem về tầm quan trọng của việc thực hiện lời hứa với cha mẹ.

Tết là thời điểm trái tim mỗi người con đều hướng về nơi mình khôn lớn, với cảm giác “thèm” trở về nhà ôm chặt mẹ cha, cảm nhận sự bình yên, ấm áp. Và đây cũng là lúc những người con chợt nhận ra, nhiều lời hứa với cha mẹ đã không thể thực hiện do guồng quay bận rộn của cuộc sống.

Những lời hứa còn dang dở

Nguyễn Thanh Tân (27 tuổi, chuyên viên kiểm toán nước tại quận 1) vẫn day dứt về việc mẹ anh té ngã cách đây vài tuần. Hứa với mẹ hôm nào có thời gian sẽ thay mấy bóng đèn cũ trên sân thượng, để mẹ tiện lên xuống chăm vườn rau nhỏ, nhưng “hôm nào” đó đã kéo dài mấy tháng.

“Rất may mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm, nhưng qua việc này, tôi thấy mình vô tâm quá. Từ đầu năm, mẹ đã than với tôi về việc đau và mệt mỗi khi vận động nhiều, cảm giác cầm nắm đồ vật không được như trước. Tôi hứa đưa mẹ đi kiểm tra sức khoẻ, nhưng cũng chưa làm. Đợt này bác sĩ cảnh báo đó là dấu hiệu của suy giảm khối cơ trên người lớn tuổi, khiến tôi thấy tự trách và thương mẹ nhiều hơn”, anh Tân chia sẻ.

Nhắc đến lời hứa dang dở với cha mẹ, chị Trần Kim Phượng (28 tuổi,TP Thủ Đức) cho biết mình cũng từng như thế: “Ba mẹ tôi thích tham quan đây đó, nên từ đầu năm tôi quyết tâm đưa 2 ông bà đi chỗ này chỗ kia cho khuây khỏa. Giờ đã cận Tết, tôi vẫn chưa thực hiện được điều này”.

Ba chị vừa nhập viện điều trị cao huyết áp và thiếu máu cơ tim, sức khỏe giảm sút khá nhiều. Do đó, giờ chị muốn tổ chức đưa ba mẹ đi chơi cũng khó. “Nhiều người con như tôi lấy lý do công việc lu bu mà thất hứa hết lần này đến lần khác, trong khi cha mẹ ở tuổi này, niềm an ủi lớn nhất là gần gũi, gặp mặt con cái…”, chị Phượng trầm ngâm.

Tết này sẽ trở nên đặc biệt nếu những người con có thể vẹn tròn lời hứa với cha mẹ.

Với nhiều người trẻ, những lời hứa với cha mẹ thường được xếp sau trong danh sách ưu tiên, hay ở thì tương lai gần với những cái “sẽ”, “sau này”, “một ngày nào đó”…

Thời điểm thích hợp để thực hiện

Theo điều tra dinh dưỡng thực hiện năm 2004 bởi nhóm các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Trung tâm Thiết kế Thực phẩm Cải thiện Dinh dưỡng và Đại học Bang Iowa, Mỹ, khi bước sang tuổi 40, khối cơ của mỗi người mất khoảng 8% sau 1 thập kỷ. Mất cơ tăng dần theo tuổi tác một cách âm thầm, nên những dấu hiệu mất cơ có thể bị bỏ qua, hoặc đơn giản được chấp nhận như một phần của quá trình lão hoá.

Cứ theo tiến trình này thì đến năm 80 tuổi, cơ thể có thể mất đến 40% khối cơ, và kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe ở người lớn tuổi như làm giảm khả năng vận động thể chất, tăng nguy cơ té ngã (có thể dẫn đến gãy xương và các chấn thương khác), mệt mỏi, yếu sức, tăng các nguy cơ biến chứng ở người bệnh như nhiễm trùng do giảm miễn dịch, chậm lành vết thương…

Theo đó, cha mẹ càng lớn tuổi thì cơ hội để những người con hoàn thành lời đã hứa sẽ ngày càng ít lại. Thấu hiểu điều đó, với thông điệp nhân văn và cách truyền tải tinh tế, câu chuyện ra mắt trong dịp Tết của Ensure Gold đã đánh động những “lời hứa không quên” với nhiều người con Việt.

Câu chuyện một gia đình nhỏ với “cái Tết đầu tiên về nhà mà không có ba mẹ” khiến người xem chạnh lòng. Câu hỏi trong veo của bé con rằng “29 rồi mà sao ông bà chưa về ăn Tết với mình nữa ba?” khiến không ít người thấy cay nơi khóe mắt… Và khi người con trai mừng rỡ ôm chầm lấy cha, dang tay cõng mẹ, cảm xúc của người xem cũng chợt vỡ òa vì hạnh phúc. Giai điệu bài hát cuối bài như lời nhắc những người con về việc thực hiện lời hứa với cha mẹ ngay khi còn có thể.

Sau một năm nhiều biến động, Tết này sẽ đặc biệt hơn khi vẹn tròn những gì đã hứa với cha mẹ, bởi còn được phụng dưỡng và báo đáp đấng sinh thành là niềm hạnh phúc lớn lao. Thời gian là hữu hạn, nên việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ từ sớm sẽ giúp mỗi người có thêm nhiều cơ hội thực hiện lời hứa của mình.

Câu chuyện dịp Tết của Ensure Gold “đánh thức” người trẻ về sự hữu hạn của thời gian. Ảnh chụp từ video Ensure Gold.

Là thương hiệu lâu năm trên thị trường, Ensure Gold mang đến giải pháp dinh dưỡng khoa học được chứng minh lâm sàng giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần với 38 dưỡng chất. Cụ thể, sản phẩm có dưỡng chất HMB và đạm chất lượng cao, giúp xây dựng khối cơ và ngăn ngừa mất cơ, cùng 12 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng. Đây hứa hẹn là món quà sức khỏe nhiều ý nghĩa, đồng hành cùng những người con bảo vệ sức khỏe cha mẹ.

