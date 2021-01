‘Phim nào không có doanh thu phải nhường suất cho phim khác’

Đại diện nhà phát hành “Võ sinh đại chiến” khẳng định luôn ủng hộ phim Việt. Nhưng tác phẩm nào có doanh thu thấp sẽ phải nhường suất cho cái tên được khán giả yêu thích hơn.

Những ngày qua, nhà sản xuất và đạo diễn phim Võ sinh đại chiến liên tục thể hiện sự bức xúc khi cho rằng đứa con tinh thần của họ bị nhà phát hành đối xử không công bằng, còn các nhà rạp xếp cho ít suất chiếu.

Nhà sản xuất Thái Bá Dũng khẳng định chính việc ép suất chiếu đã khiến bộ phim của anh đạt doanh thu thấp. Sau 6 ngày trình chiếu, phim chỉ thu chưa đầy 1,4 tỷ đồng . Anh và ê-kíp đã quyết định rút phim khỏi các cụm rạp từ ngày 7/1. Họ đồng thời tiết lộ đã tiêu tốn 25 tỷ đồng cho dự án.

Trước phản ứng của nhà sản xuất, đại diện của đơn vị phát hành là Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) - bà Võ Thị Thùy Trang - đã có cuộc trao đổi ngắn với Zing vào chiều 9/1.

"Không ai có thể thay khán giả chọn phim"

Bà Trang cho biết Galaxy Studio không chỉ là nhà phát hành, mà còn là đơn vị sản xuất, đầu tư phim và kinh doanh rạp chiếu phim. Do đó, hãng hiểu cảm giác cũng như phản ứng từ phía nhà sản xuất và đạo diễn của Võ sinh đại chiến.

Theo nhà sản xuất, bộ phim Võ sinh đại chiến hiện thua lỗ 24 tỷ đồng .

Trả lời về vấn đề bị nhà sản xuất, đạo diễn phim Võ sinh đại chiến tố cáo chèn ép suất chiếu, đại diện nhà phát hành cho hay: "Không có nhà phát hành hay cụm rạp nào có thể cam kết về suất chiếu cho một bộ phim. Suất chiếu hoàn toàn phụ thuộc vào thị hiếu và lựa chọn của khán giả. Các rạp chiếu luôn đứng trên tinh thần luôn ủng hộ phim Việt. Nhưng nếu không có doanh thu, bộ phim phải nhường chỗ cho các tác phẩm được nhiều khán giả lựa chọn hơn".

Về vấn đề quảng bá và marketing chưa đúng định hướng của nhà sản xuất, bà Trang giải thích: "Theo nguyên tắc, khi phát hành phim, Galaxy và đối tác có trách nhiệm thực hiện kế hoạch phát hành sau khi có sự thống nhất giữa các bên. Nội dung mà các bên thực hiện đều dựa trên hợp đồng và có sự xác nhận cụ thể.

Tất cả nội dung đưa ra bên ngoài, kể cả việc quảng bá phim, đều phải thông qua sự đồng ý từ nhà sản xuất. Việc quy kết trách nhiệm cho hệ thống rạp, nhà phát hành, cách quảng bá khi bộ phim không đạt doanh thu như mong muốn là không đúng và không công bằng. Việc một bộ phim thất bại và nhà sản xuất đổ lỗi cho các bên là cách né tránh sự thật".

Đại diện nhà phát hành đồng thời giãi bày: "Marketing là cách thức để khán giả biết đến các bộ phim đang hoặc sắp trình chiếu. Tuy nhiên, việc khán giả lựa chọn phim hay không thì không ai có thể quyết định thay họ. Từng có rất nhiều phim Việt được đồng nghiệp, người trong ngành đánh giá cao, nhưng lại không mang về doanh thu như mong muốn. Đây là thực tế mà không ai có thể phủ nhận".

"Võ sinh đại chiến là bài học cho chúng tôi"

Trước câu hỏi phản ứng thế nào nếu bị nhà sản xuất phim khởi kiện, đại diện của Galaxy Studio nói: "Hiện tại, chúng tôi chưa thấy đối tác có động thái nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho việc thực hiện hành động pháp lý trong trường hợp này. Trong mọi tình huống, chúng tôi mong muốn có sự hợp tác hiệu quả, đúng pháp luật, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau".

Đạo diễn Bá Cường cho biết bị sang chấn tâm lý khi phim thua lỗ.

Nhìn lại ồn ào về việc nhà sản xuất Võ sinh đại chiến quyết định rút phim sau 6 ngày trình chiếu, bà Trang chia sẻ: "Chúng tôi rất buồn khi doanh thu phim không được như mong muốn của nhà sản xuất và quyết định dừng chiếu tại rạp. Nhưng đây là bài học lớn cho chúng tôi để sau này có thể cộng tác với những nhà làm phim chuyên nghiệp hơn trong tương lai".

Võ sinh đại chiến là bộ phim đầu tay của Bá Cường trên cương vị đạo diễn. Tác phẩm thuộc thể loại hành động - võ thuật, và có chất lượng thuộc mức khá so với mặt bằng chung của điện ảnh nước nhà.

Tuy nhiên, khởi chiếu trong dịp Tết Dương lịch 2021, Võ sinh đại chiến tỏ ra lép vế hoàn toàn trước Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử (đã khởi chiếu từ trước một tuần), hay các phim ngoại như Wonder Woman 1984 và Soul (khởi chiếu từ 18/12 và 25/12).

Ngay cả khi được báo chí và người trong giới điện ảnh ngợi khen, Võ sinh đại chiến vẫn không thể xoay chuyển cục diện tại phòng vé. Bộ phim đáng khen về mặt hành động, nhưng nội dung kịch bản có nhiều nét tương đồng với các tác phẩm Hollywood nổi tiếng như Never Back Down hay The Karate Kid.

Bộ phim đồng thời sở hữu dàn diễn viên trẻ, khó tạo ra sức nặng tại phòng vé. Ngoài ra, khâu marketing và quảng bá dành cho Võ sinh đại chiến cũng bị đánh giá là có vấn đề. Tất cả góp phần khiến tác phẩm không đạt doanh thu như mong muốn tại các rạp chiếu phim.