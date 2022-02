Phim mới về Marilyn Monroe gắn mác 17+

Bond girl Ana de Armas tái hiện hình ảnh huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe trong bộ phim mới mang tên "Blonde".

Theo Variety, đạo diễn Andrew Dominik gần đây giải quyết những thông tin xoay quanh bộ phim Blonde được truyền thông quan tâm.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết về biểu tượng Hollywood Marilyn Monroe của tác giả Joyce Carol Oates. Diễn viên đóng vai chính là ngôi sao đang lên Ana de Armas.

Ana de Armas trong hình tượng biểu tượng Hollywood Marilyn Monroe. Ảnh: Mega.

Trong cuộc phỏng vấn với Screen Daily, Dominik nói rằng Blonde là bộ phim gắn mác 17+. "Đây là bộ phim khá gai góc. Tôi không quan tâm khán giả có thích điều đó hay không. Bộ phim không dành cho những người thích sự an toàn. Tác phẩm là câu chuyện 17+ về cuộc đời của Marilyn Monroe", ông nói.

Nhà làm phim Dominik nổi tiếng với những bộ phim ấn tượng như The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford và Killing Them Softly.

Trước đó, Netflix muốn đưa Jennifer Lame của Hereditary và Tenet để hạn chế sự quá đà của bộ phim. Andrew Dominik phủ nhận việc Blonde có những cảnh quan hệ tình dục quá đà. Song, đạo diễn quyết giữ lại cảnh cưỡng bức được phản ánh trong tiểu thuyết của Joyce Carol Oates.

Đầu tháng 1/2021, Digital Spy đưa tin Ana de Armas chưa thể nói tiếng Anh thành thạo khi chuyển từ Cuba đến Los Angeles, Mỹ làm việc.

Chuyện mô phỏng lại sự trôi chảy trong phát âm, chất giọng đặc trưng của Marilyn Monroe là thử thách khó khăn của Ana de Armas. Cô mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn biểu tượng gợi cảm Hollywood.

Ana de Armas là bóng hồng mới tại Hollywood. Ảnh: Universal.

"Tôi đã cố để nói cho đúng. Tôi mất 9 tháng học với huấn luyện viên phương ngữ, luyện tập không ngừng. Điều đó vắt cạn sức lực của tôi và là sự tra tấn tột độ. Não tôi gần như bốc cháy", cô nói với The Times.

Ana de Armas là ngôi sao đang lên tại Hollywood. Nữ diễn viên gần đây xuất hiện trong những bộ phim ăn khách như Knives Out, No Time to Die, The Gray Man...

Sắp tới, Ana de Armas thay thế Scarlett Johansson để tham gia dự án Ghosted cùng Chris Evans. Đây là lần tái ngộ thứ ba trên màn ảnh của Bond girl và "Captain America".