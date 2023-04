Phim mới tưởng nhớ cố diễn viên Thùy Trang - 'siêu nhân vàng' đầu tiên

Số phận của Trini trong “Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always” là lời tri ân đầy cảm xúc với cố diễn viên Thùy Trang, người thủ vai Yellow Ranger đầu tiên.

Thùy Trang là người thủ vai Yellow Ranger đầu tiên. Ảnh: Screen Rant.

Ba thập kỷ từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt, nhóm Power Rangers đã có dịp tái hợp trong Once & Always. Theo Screen Rant, đây là một màn tri ân ấn tượng dành cho cố diễn viên Thùy Trang và xây dựng câu chuyện mới kế thừa di sản của nhân vật Yellow Ranger gốc.

Thùy Trang là diễn viên đầu tiên thủ vai Trini trong thương hiệu Mighty Morphin Power Rangers (5 anh em siêu nhân). Cô qua đời vì tai nạn xe hơi vào ngày 3/9/2001, khi mới 27 tuổi. Nữ diễn viên xấu số vẫn được các đồng nghiệp và người hâm mộ nhớ đến. Song, số phận của nhân vật Trini trong câu chuyện lại chưa bao giờ được đề cập.

Tập cuối cùng mà Thùy Trang xuất hiện trong Power Rangers là The Power Transfer, Part II. Trong đó, sức mạnh Sabertooth Tiger (Hổ răng kiếm) được chuyển giao cho Aisha, do Karan Ashley thủ vai.

Trong Once & Always, nhân vật Trini vẫn còn sống cho đến khi Power Rangers hợp lực để chiến đấu với Robot Rita. Trini sau đó đã hy sinh, kết thúc hành trình của Yellow Ranger gốc. Once & Always không chỉ là cuộc hội ngộ của các Power Rangers mà còn là lời tri ân dành cho Thùy Trang. Sự hiện diện của Trini được cảm nhận xuyên suốt bộ phim, đặc biệt là nhờ câu chuyện của Minh Kwan.

Once & Always là lời tri ân dành cho cố diễn viên. Ảnh: Screen Rant.

Billy (David Yost) và Zack (Walter Emanuel Jones) là hai nhân vật duy nhất từ đội Power Rangers gốc trở lại trong Once & Always. Đồng thời, các nhân vật từ hai mùa cuối cùng bao gồm Rocky, Kat, Aisha và Adam cũng hội ngộ trong dự án này.

Mặc dù quy tụ nhiều gương mặt cũ, câu chuyện của Once & Always lại tập trung vào nhân vật mới, Minh - con gái của Trini. Vai diễn do Charlie Kersh đảm nhiệm. Trong phim, nhờ Morpher, Minh truy cập được vào ký ức của mẹ và sau đó chính thức trở thành Yellow Ranger.