Phim mới của YoonA, Lee Jun Ho gây tranh cãi

"King the Land" được công chúng mong đợi khi có sự tham gia của 2 diễn viên nổi tiếng YoonA và Lee Jun Ho. Tuy nhiên, phim bị chê kịch bản lỗi thời, cũ kỹ.

Ngay khi chưa lên sóng, King the Land đã được công chúng đón đợi bởi sự tham gia của 2 diễn viên nổi tiếng YoonA và Lee Jun Ho. Sau thành công rực rỡ của bộ phim truyền hình cổ trang The Red Sleeve, Lee Jun Ho trở thành ngôi sao sáng ở truyền hình Hàn Quốc.

Anh thậm chí từng vươn lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng thương hiệu tháng. Bảng xếp hạng này được thống kê dựa trên lượt tìm kiếm, số bài viết, thảo luận… về các thần tượng. Jun Ho cũng đứng thứ 12 trong top 40 nghệ sĩ quyền lực Hàn Quốc theo danh sách công bố tháng 5 của Forbes Hàn Quốc.

Trong khi đó, YoonA cũng nổi tiếng từ khi hoạt động với SNSD và gần đây có bộ phim Big Mouth đạt tỷ suất người xem cao. Do đó, khán giả rất mong chờ lần kết hợp đầu tiên trên màn ảnh giữa cô và Lee Jun Ho.

Tuy nhiên khi King the Land ra mắt, phim vấp phải những tranh cãi. Khán giả thất vọng khi Jun Ho và YoonA nhận lời tham gia bộ phim có kịch bản sến sẩm và lỗi thời.

Jun Ho, YoonA gây thất vọng

King the Land kể về cuộc sống của Goo Won (Lee Jun Ho), người thừa kế tập đoàn khách sạn sang trọng The King Group và Cheon Sa Rang – nhân viên tài năng, luôn nở nụ cười tươi. Trái ngược với nữ chính, Goo Won luôn lạnh nhạt với mọi người và anh ghét những người có nụ cười giả tạo (bao gồm Cheon Sa Rang).

Tập đầu tiên mở đầu bằng cảnh Cheon Sa Rang phỏng vấn xin việc tại tập đoàn do gia đình Goo Won sở hữu. Cô gây ấn tượng với Goo Hwa Ran - chị gái của Goo Won - nhờ vẻ ngoài thân thiện nên vượt qua vòng phỏng vấn.

Trong những ngày đầu, công việc của Cheon Sa Rang không suôn sẻ. Cô được giao công việc lau mồ hôi trong phòng tập của khách sạn. Tại đây, cô nảy sinh hiểu lầm và khiến Goo Won bị ngã khi đang tập trên máy chạy mà không hay biết anh chính là người thừa kế của tập đoàn.

Lee Jun Ho và YoonA lần đầu hợp tác trong một phim truyền hình. Ảnh: JTBC.

Thời gian trôi qua nhiều năm, Cheon Sa Rang dần thăng chức, trở thành nhân viên làm việc ngoài sảnh lớn của khách sạn. Trong khi đó, Goo Won ra nước ngoài tiếp tục việc học. Sau khi tốt nghiệp và nhận được một bức thư bí ẩn, nhân vật quyết định về nước. Anh vào làm việc tại khách sạn theo mong ước của cha. Quyết định này chính thức mở ra cuộc tranh giành quyền lực ngầm giữa Goo Won với chị gái.

Từ đây, Goo Won cũng gặp lại Cheon Sa Rang và giữa hai người nảy sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Họ thường xuyên cãi vã và tạo ra những tràng cười cho khán giả.

Sau tập một, kịch bản của King the Land được đánh giá quá cũ kỹ và phi lý. Nhiều khán giả cho biết họ làm việc trong ngành khách sạn và cảm thấy tình tiết của nhân vật nữ chính nhảm nhí, không phù hợp với thực tế. Trong khi đó, số khác cho rằng câu chuyện trong King the Land chỉ phù hợp với thập niên 2000.

Sau tập đầu tiên, phim nhận hầu hết bình luận trái chiều trên diễn đàn Theqoo: “Ý tưởng của biên kịch dở tệ và tôi thấy bộ phim quá cũ. Tôi sẽ không xem nó nữa”, “Chỉ xem trailer thôi đã thấy chán rồi”, “Đây là tác phẩm đầu tiên của biên kịch nhưng tôi tự hỏi liệu họ có sống cùng thế hệ với chúng ta không. Các cuộc đối thoại trong phim rất tệ và vô vọng. Tôi đã cố xem phim vì yêu thích các diễn viên nhưng không thể”, “Kịch bản quá lỗi thời và nhàm chán”.

Nhiều khán giả khó hiểu khi Jun Ho và YoonA nhận lời tham gia King the Land. Họ cho rằng với vị thế hiện tại, hai diễn viên có thể chọn được kịch bản hấp dẫn, mới mẻ và có chiều sâu hơn.

Jun Ho đã chứng tỏ khả năng diễn xuất trong The Red Sleeve. Công chúng mong đợi anh tham gia một dự án khác có chiều sâu về kịch bản. Ảnh: JTBC.

Liên tục đạt thành tích cao bất chấp tranh cãi

Giữa lúc khán giả tranh cãi về nội dung phim, tỷ suất người xem King the Land tăng mạnh. Tvdaily đưa tin theo Nielsen Korea, tập thứ 2 của King the Land lên sóng JTBC vào 18/6 ghi nhận tỷ suất người xem 7,544%. Đây là tỷ suất người xem cao bởi JTBC là kênh truyền hình có thu phí. So với tập đầu tiên lên sóng ngày 17/6, rating của tập 2 tăng mạnh. Tập đầu tiên của phim thu hút rating 5,075%.

Theo Newsen, bất chấp những tranh cãi về nội dung, King the Land là minh chứng hoàn hảo cho việc phim hài lãng mạn luôn dễ thu hút người xem. King the Land phát sóng lần đầu ngày 17/6 và lập tức đứng thứ 2 ở hạng mục phim truyền hình được thảo luận nhiều nhất trong tuần 3 tháng 6 (tính đến 20/6).

Kết quả này dựa theo khảo sát của Good Data Corporation - tổ chức chuyên phân tích nội dung Hàn Quốc. Hai diễn viên chính cũng tự hào có tên trong danh sách diễn viên phim truyền hình được thảo luận nhiều nhất tuần 3 tháng 6 theo dữ liệu do Good Data Corporation cung cấp. Lee Jun Ho chiếm vị trí số 1 và Lim Yoon A đứng ở vị trí thứ 2.

Dự án trở lại của YoonA gây tranh luận về nội dung. Ảnh: JTBC.

Ở một bảng xếp hạng khác dành cho diễn viên phim truyền hình được chú ý nhất trong tuần 3 tháng 6 (12/6-18/6) được thực hiện bởi RACOI, Lee Jun Ho và YoonA cũng chiếm hai vị trí đầu tiên. RACOI là hệ thống phân tích thông tin giá trị nội dung phát sóng của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc. Thành tích này cho thấy King the Land không chỉ có sức mạnh nội dung mà cả về tính thời sự.

Theo Newsen, King the Land nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà cả nước ngoài. Trong tuần đầu tiên phát sóng trên Netflix, phim đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 10 hạng mục TV (không phải tiếng Anh) và đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Sau khi tập 2 lên sóng, phản ứng của khán giả trên diễn đàn Theqoo cũng thay đổi hoàn toàn so với tập 1. Khán giả giải thích lý do King the Land không mới mẻ về nội dung nhưng vẫn đạt rating cao. Theo đó, tình tiết hài hước giúp khán giả thoải mái khi theo dõi, nhất là khi họ đã quá mệt mỏi vì những bộ phim có nội dung trả thù, hãm hại nhau. Ngoài ra, diễn xuất tốt và tương tác ngọt ngào, ăn ý giữa 2 diễn viên cũng là lý do giúp King the Land đạt thành tích người xem tốt.

Khán giả bình luận: “Phim hài lãng mạn không bao giờ cần một cốt truyện thực tế. Chỉ cần cốt truyện nhẹ nhàng là bạn có thể yên tâm xem để giết thời gian. Cũng chịu thôi nếu khiếu hài hước của bạn không hợp với biên kịch và nếu bạn cho rằng cốt truyện đã quá lỗi thời thì đó là quan điểm của bạn, phim không đáng bị chỉ trích”.

Khán giả khác đồng tình: “Phim bị ghét nhiều lắm nhưng có vẻ như mọi người vẫn sẽ xem nó”, “Bất chấp tất cả sự ghét bỏ, phim đã chứng tỏ sức hút bằng lượng người xem”, “Tôi thích phim này vì có thể vừa xem vừa ăn uống mà không cần suy nghĩ nhiều”.