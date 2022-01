Phim mới của tài tử ‘50 sắc thái’ bị tố đạo nhái

Người xem “The Tourist” phàn nàn cảnh mở đầu bộ phim đã nhái tác phẩm của Steven Spielberg. “The Tourist” là tác phẩm mới nhất của nam diễn viên Jamie Dornan.

The Tourist là tác phẩm truyền hình thuộc thể loại chính kịch, kỳ bí với nam diễn viên Jamie Dornan đảm nhận vai chính. Trong phim, anh thủ vai một người đàn ông mất trí nhớ bị xe tông giữa vùng ngoại ô hẻo lảnh của Australia.

Theo The Independent, sau khi tập đầu The Tourist lên sóng hôm 1/1, nhiều khán giả đã so sánh tác phẩm với phim truyện đầu tay của Steven Spielberg. The Tourist bị nghi ngờ đạo nhái một phần nội dung Duel (1971).

The Tourist mở đầu bằng cảnh nhân vật của Jamie Dornan đang bị một chiếc xe tải lớn truy đuổi. Không ai biết vì sao hay từ đâu cuộc đuổi giết này bắt đầu. Đây cũng chính là tình tiết trong tác phẩm Duel của Steven Spielberg.

Jamie Dornan trong The Tourist. Tác phẩm được The Independent đánh giá tích cực. Ảnh: BBC.

Duel là phim truyện chiếu truyền hình đầu tay của nhà làm phim kỳ cựu Steven Spielberg với Dennis Weaver thủ vai chính. Trong phim, một doanh nhân đang lái xe đi công tác ngang qua sa mạc đã bị truy đuổi và khủng bố bởi tay tài xế lái xe tải đầu kéo hung ác.

Trên mạng xã hội, những khán giả từng xem cả Duel và The Tourist đưa ra nhiều nhận xét khác nhau về sự việc. Một vài khán giả đánh giá cảnh mở màn The Tourist thể hiện sự kính trọng tới tác phẩm của Steven Spielberg trong khi số khác cho rằng việc đạo nhái đã quá rõ ràng.

“Tại sao cảnh mở màn của The Tourist lại trong như nhái lại bộ phim Duel từ đầu những năm 1970?”, một người viết. Người khác bình luận: “Đã xem 10 phút đầu tiên của The Tourist. Nó chắc chắn được sao chép từ bộ phim Duel của Steven Spielberg có Dennis Weaver đóng chính”.

Một người dùng nhận xét: “Tôi khá thích tập đầu tiên của The Tourist, nhưng cảnh mở đầu rõ ràng được truyền cảm hứng quá rõ rệt từ Duel”. Khán giả bày tỏ hy vọng sự trùng hợp này chỉ là cá biệt, và phần còn lại của bộ phim sẽ khai thác cốt truyện khác biệt: “Tôi hy vọng The Tourist sẽ không bắt chước y hệt cốt truyện Duel trong những tập tiếp theo”.