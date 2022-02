Phim mới của Son Ye Jin cởi mở về tình một đêm

"Thirty-Nine" là câu chuyện về ba phụ nữ ở độ tuổi U40 đối mặt với khúc mắc trong cuộc sống. Bộ phim được chú ý vì cởi mở về chuyện tình dục.

Sau hai năm trở thành hiện tượng toàn châu Á với bộ phim Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin đang trở lại lĩnh vực truyền hình với tác phẩm mới mang tên Thirty-Nine (tạm dịch: Tuổi 39).

Tác phẩm truyền hình kể về tình bạn giữa ba người bạn sắp bước vào tuổi 40. Giống với nhiều phụ nữ trung niên khác, họ đối mặt áp lực, những vui buồn trong cuộc sống, khúc mắc về tình yêu và công việc.

Thirty-Nine mô tả những buồn vui, áp lực của phụ nữ độ tuổi U40. Ảnh: jTBC.

Sex and the City phiên bản Hàn Quốc

Ngoài sự xuất hiện của “tình đầu quốc dân”, phim còn quy tụ hai ngôi sao Jeong Chan Young (Jeon Mi Do thủ vai) và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun đóng). Bộ phim được mô tả là Sex and the City phiên bản Hàn Quốc khi hướng đến cuộc sống cá nhân phức tạp tại Seoul - đô thị phồn hoa đang phát triển mạnh mẽ.

Theo SCMP, nhân vật Cha Mi Jo của Son Ye Jin có nhiều nét tương đồng với Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) của Sex and the City. Tác phẩm kết hợp giữa sự nhẹ nhàng của hiện tại và nỗi nhớ da diết về cuộc sống có thể kết thúc bất kỳ lúc nào.

Thirty-Nine bắt đầu với khung cảnh ba người bạn thân cùng đi ăn bánh gạo tteokbokki vào đêm khuya. Nhân vật Cha Mi Jo tạo cảm giác gần gũi cho khán giả Hàn khi giải thích món ăn là “linh hồn” của họ. Sự khác biệt lớn và đáng nghiền ngẫm nhất là họ không còn dùng tteokbokki với nước ngọt có gas mà là rượu soju - biểu hiện của việc họ không còn trẻ nữa.

Tạo hình của Son Ye Jin trong Thirty-Nine. Ảnh: jTBC.

Trong đoạn mở đầu, mọi thứ dần chuyển theo hướng buồn bã hơn khi Cha Mi Jo báo rằng đám tang đang chờ đợi họ. Cả ba đang bước gần đến sự chia xa khi tuổi ngày càng tăng.

Phân đoạn sau của phim diễn ra theo cách vui nhộn hơn. Đến đầu tập hai thì có bước chuyển mới. Cha Mi Jo đang là bác sĩ điều hành phòng khám da liễu. Cô chuẩn bị nghỉ phép một năm, dự định sang Palm Springs, California, Mỹ để bắt đầu cuộc sống khác hơn.

Đến khi chuẩn bị rời đi, cô vướng bận hai người bạn là Jeong Chan Young - huấn luyện viên diễn xuất đang cặp kè người đàn ông đã có gia đình. Người bạn cuối cùng trong bộ ba là Jang Joo Hee - nhân viên bán mỹ phẩm tại cửa hàng bách hóa.

Từ tình một đêm đến tình yêu

Cha Mi Jo điều hành phòng khám da liễu cùng chị gái Cha Mi Hyun (Kang Mal Geum đóng). Hai người không cùng huyết thống do Cha Mi Jo được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Sau khi lớn lên, Mi Jo tiếp tục làm tình nguyện viên tại trại mồ côi. Trong một lần làm từ thiện, cô gặp Kim Seon Woo (Yeon Woo Jin đóng), một bác sĩ tốt bụng dạy tiếng Anh miễn phí cho những đứa trẻ.

Trong một lần Mi Jo để quên đồng hồ, Seon Woo được các giáo viên tại trại trẻ mồ côi trao nhiệm vụ đưa lại cho nữ bác sĩ da liễu. Trong lúc anh đến nhà của Mi Jo, cô đã khá say. Seon Woo nhìn thấy khía cạnh khác của bác sĩ tốt bụng.

Hai người tình cờ gặp nhau tại buổi hòa nhạc Rachmaninoff. Anh sau đó hẹn Cha Mi Jo đi uống rượu. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi Kim Seon Woo mời cô đến nhà xem mẫu đơn đang nở rộ. Trước đó, anh bắt bài bác sĩ da liễu là người yêu thích hoa mẫu đơn.

Trong khi Kim Seon Woo mở lời theo kiểu ý nhị, Cha Mi Jo sau đó hỏi thẳng thầy giáo tiếng Anh: “Cậu đang nói là muốn tình một đêm với tôi à?”.

Sau khi chấp nhận chia sẻ đêm lãng mạn và nồng nàn với Kim Seon Woo, cô suy nghĩ đây chỉ là tình một đêm trước khi cô sang Mỹ. Trong khi đó thầy giáo dạy tiếng Anh lại lưu luyến và mong gặp lại Cho Mi Jo.

Tình một đêm là yếu tố gây chú ý trong phim mới của Son Ye Jin. Ảnh: jTBC.

Trong một buổi ăn tối, Cha Mi Jo gặp gỡ bác sĩ khác để bàn giao công việc thay thế trong lúc cô đi vắng. Trong khi bản nhạc Claire de Lune vang lên, cô không ngờ người gặp gỡ mình là Kim Seon Woo.

Ban đầu, cô suy nghĩ đây là tình một đêm nhưng việc gặp gỡ tại nơi làm việc khiến cô bối rối. Dù cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp nhưng “lửa gần rơm” khiến mọi thứ xảy ra theo chiều hướng không mong muốn.

Thirty-Nine được mô tả là bộ phim mang lại bước đột phá trong cách tiếp cận vấn đề về tình dục. Cách đây không lâu, những bộ phim truyền hình xứ kim chi không đi thẳng vào chủ đề này. Đạo diễn thường mô tả mối quan hệ đi từ tình yêu đến lên giường.

Song, kịch bản của các bộ phim gần đây dần cởi mở hơn khi nói lên mong muốn tình dục bình thường trong cuộc sống của các nhân vật. Trước Thirty-Nine, một số tác phẩm thẳng thắn bàn về vấn đề tình dục là Nevertheless và Now, We Are Breaking Up. Họ xây dựng mối quan hệ từ việc lên giường thay vì yêu đương chậm rãi như các tác phẩm K-drama trước đây.

Thirty-Nine cũng mô tả gần như chính xác những "mặt tối" của phụ nữ thành thị ở độ tuổi U40. Không chỉ những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống, hình ảnh người phụ nữ thường xuyên đến đồn cảnh sát, đi chơi vào đêm muộn… liên tục xuất hiện. Các nhân vật nữ cũng uống nhiều rượu, cách đối phó với cuộc sống mệt mỏi nơi đô thị.

Trước khi ra mắt, Thirty-Nine nhận được sự quan tâm đông đảo từ khán giả, một phần vì tác động của thông tin Son Ye Jin chuẩn bị kết hôn với Hyun Bin. Sau khi lên sóng, phim nhận được đánh giá 7,9/10 trên iMDb.

Theo SCMP, với diễn xuất ấn tượng của ba ngôi sao, trong đó có Son Ye Jin, Thirty-Nine sẽ là tác phẩm thú vị cho khán giả muốn theo dõi bộ phim có cách tiếp cận cởi mở về vấn đề tình dục.