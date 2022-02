Phim mới của Son Ye Jin có tỷ suất người xem thấp nhất

"Forecasting Love And Weather", "Twenty Five, Twenty One" và "Thirty-Nine" là ba bộ phim Hàn đang được khán giả quan tâm nhất. Hai trong ba dự án ghi nhận mức rating khả quan.

Ngày 19/2, Forecasting Love And Weather và Twenty Five, Twenty One phát sóng tập thứ 3.

Theo Nielsen Korea, tập 3 của Forecasting Love And Weather đạt rating trung bình toàn quốc là 6,8%, tăng đáng kể so với mức rating 5,5% của tập trước. Twenty Five, Twenty One cũng ghi nhận phản hồi khả quan từ khán giả, khi tỷ suất người xem trung bình toàn quốc cho tập 3 của bộ phim là 8,8%. Nhờ vậy, Twenty Five, Twenty One trở thành bộ phim được theo dõi nhiều nhất trong cùng khung giờ phát sóng.

Đây là rating cao nhất từ trước đến nay của cả hai bộ phim. Cùng với Thirty-Nine, Forecasting Love And Weather và Twenty Five, Twenty One được coi như những bộ phim Hàn xu hướng, thu hút khán giả quan tâm nhất hiện tại.

Forecasting Love And Weather và Twenty Five, Twenty One đạt kỷ lục rating mới. Ảnh: Naver.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc giữa cuộc khủng hoảng tài chính IMF (khủng hoảng tài chính châu Á) vào năm 1998, nội dung chính của Twenty Five, Twenty One kể về câu chuyện tình yêu và hành trình đấu tranh, theo đuổi ước mơ của thanh thiếu niên tại thời điểm ấy. Khán giả nhận xét Twenty Five, Twenty One là bộ phim "đem lại cảm giác an ủi, cổ vũ cho niềm đam mê và hy vọng của thế hệ trẻ". Bộ phim duy trì mức rating khả quan từ khi bắt đầu lên sóng.

Bên cạnh sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng là Song Kang và Park Min Young, Forecasting Love And Weather còn thu hút khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, mới mẻ về dự báo thời tiết - đề tài chưa từng được khai thác sâu rộng trong phim ảnh Hàn Quốc. Khán giả nhận xét Forecasting Love And Weather có mạch truyện lôi cuốn, câu chuyện tình yêu và sự nghiệp trong phim được lồng ghép một cách khéo léo, không đem lại cảm giác khô khan.

Thirty-Nine sớm nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả từ trước khi lên sóng, một phần nhờ tin tức kết hôn của nữ diễn viên Son Ye Jin. Bộ phim kể về chuyện tình lãng mạn và cuộc sống đời thường của 3 người bạn thân Cha Mi Jo (Son Ye Jin thủ vai), Jeong Chan Young (Jeon Mi Do thủ vai) và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun thủ vai) khi sắp bước sang tuổi 40. Phim khởi đầu với mức rating 4,4%.

Thirty-Nine kể về cuộc sống của 3 phụ nữ khi sắp bước sang tuổi 40. Ảnh: JTBC.

Sau khi công chiếu, Thirty-Nine thu về nhiều đánh giá trái chiều. Một số khán giả tỏ ra thất vọng với cốt truyện, trong khi không ít người xem khen ngợi khả năng diễn xuất của dàn diễn viên.

"Chuyện tình yêu của họ có vẻ quá viển vông và mơ mộng", một khán giả nhận xét. Đặc biệt, mối quan hệ nhập nhằng giữa nhân vật Jeong Chan Young và Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng thủ vai), một người đã kết hôn, cũng gây nên tranh cãi mạnh mẽ.