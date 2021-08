Phim mới của người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020

Michael B. Jordan chuẩn bị tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim điện ảnh "A Journal for Jordan".

Ngày 12/8, Variety đưa tin Sony Picture vừa tung trailer bộ phim A Journal for Jordan. Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa tài tử Michael B. Jordan - ngôi sao được tạp chí People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020 - và đạo diễn Denzel Washington.

Tác phẩm của Sony Picture cũng đánh dấu lần đầu tài tử Black Panther đóng phim tình cảm. Trong cuộc phỏng vấn với USA Today, nam diễn viên cho rằng việc thay đổi từ ngôi sao phim hành động sang tác phẩm chính kịch là bước tiến mới trong sự nghiệp.

Michael B. Jordan thảo luận với đạo diễn trên phim trường A Journal for Jordan. Ảnh: Variety.

"Bảy năm qua tôi đóng nhiều phim hành động. Đã đến lúc tôi thử sức với những vai diễn thiên về cảm xúc", Jordan nói.

Nói về việc hợp tác với đạo diễn Denzel Washington, Michael B. Jordan cho rằng đàn anh là người khó tính và kén chọn nhưng tài năng.

A Journal for Jordan là bộ phim chuyển thể từ hồi ký A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor của Dana Canedy - phóng viên báo New York Times từng đoạt giải Pulitzer.

Trong phim, Michael B. Jordan đóng vai trung sĩ Charles Monroe King, một lính Mỹ tham gia ở chiến trường Iraq. Thời gian rảnh, Charles viết thư cho con trai Jordan. Song, Charles mất trong một cuộc chiến khi con trai chỉ vừa bảy tháng.

Bộ phim tình cảm do Virgil Williams - biên kịch từng được đề cử giải Oscar - chuyển thể. Phim dự kiến ra mắt dịp Giáng sinh 2021.