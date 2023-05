Phim mới của Ma Dong Seok gây tranh cãi

"The Roundup: No Way Out" đánh dấu sự trở lại của Ma Dong Seok. Tuy nhiên, phim gây tranh cãi vì chiếu rạp trước thời gian ấn định.

Ngày 30/5, tờ Osen đưa tin Crime City 3 với tên gọi The Roundup: No Way Out có sự tham gia của Ma Dong Seok bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích. Lý do là phim được ấn định phát hành vào 31/5 nhưng trong 3 ngày trước đó (27/5-29/5), đơn vị sản xuất quyết định thực hiện các buổi chiếu sớm có bán vé. Khán giả nhận định đây là hành động bất thường, thậm chí cạnh tranh không công bằng.

Đáng nói, 27/5-29/5 cũng là thời điểm người dân Hàn Quốc nghỉ Đại lễ Phật Đản. Do đó, khán giả cho rằng việc một bộ phim đã ấn định ngày ra rạp lại bất ngờ chiếu sớm vào đúng dịp lễ là khó chấp nhận.

Tuy nhiên, theo Osen, việc xem trước có trả phí không phải hiếm ở các cụm rạp Hàn Quốc. Hình thức này bắt đầu từ năm 2001 với loạt phim nước ngoài nổi tiếng Shrek (do CJ ENM phát hành).

Phim mới của Ma Dong Seok được chú ý. Ảnh: Osen.

Truyền thông Hàn Quốc chỉ ra nhiều phim điện ảnh khác cũng chiếu sớm hơn so với thời gian ấn định, chẳng hạn Welcome to Dongmakgol, You are my Destiny, Train to Busan, Lucky… Phần trước đó của Crime City cũng áp dụng hình thức này.

Osen nhận định hình thức chiếu sớm thường được áp dụng những bộ phim bom tấn, vốn được dự đoán thành công phòng vé.

Crime City đạt lượt xem lần lượt là hơn 142.000, 161.000 và 165.000 trong 3 ngày 27/5-29/5. Tổng số khán giả trong 3 ngày khoảng 469.000. Số lần chiếu phim trong 3 ngày tổng cộng là hơn 2.700 lần.

Đại diện của CJ CGV nói với Osen vào 30/5: “Gần đây, phim Hàn Quốc rơi vào tình trạng khó khăn. Khán giả thậm chí nói không có phim Hàn Quốc nào đáng xem. Thật trùng hợp, lễ Phật Đản rơi vào cuối tuần, vì vậy chúng tôi đã tổ chức một buổi xem trước có tính phí để tăng sự quan tâm của khán giả đối với phim Hàn Quốc".

Trong khi đó, đại diện của Lotte Cinema nói với Osen: “Các buổi xem trước trả phí vẫn diễn ra thường xuyên từ trước đến nay. Nếu nhà phân phối yêu cầu, chúng tôi có thể tổ chức suất xem trước có trả phí cho bất cứ phim nào”.

The Roundup: No Way Out mô tả chiến dịch chống tội phạm ma túy cam go. Ma Dong Seok, Lee Jun Hyuk, Aoki Munetaka, Lee Beom Soo, Kim Min Jae, Lee Ji Hoon, Jeon Seok Ho và Ko Kyu Pil là dàn sao xuất hiện trong phần phim này. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ma Seok Do và hai nhân vật phản diện được dự đoán là điểm đáng xem.