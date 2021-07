Phim mới của Jo In Sung ăn khách nhất phòng vé

Sau 4 ngày công chiếu, tác phẩm mới có tên "Escape from Mogadishu" của Jo In Sung đã cán mốc 500.000 khán giả. Bộ phim được gọi là dấu hiệu khởi sắc của điện ảnh Hàn Quốc.

Ngày 31/7, Herald Pop đưa tin Escape from Mogadishu là phim ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc thời gian qua. Phim đã cán mốc 500.000 lượt khán giả chỉ sau 4 ngày ra rạp.

Theo số liệu của Hội đồng Phim ảnh Hàn Quốc, Escape from Mogadishu là phim Hàn đạt mốc 500.000 vé bán ra nhanh nhất trong những tác phẩm ra mắt năm 2021. Bộ phim do Jo In Sung đóng chính có tỷ lệ vé đặt trước đạt tới 37,9% tại các rạp.

Ngay trong ngày đầu tiên ra rạp, Escape from Mogadishu đã bán được 127.000 vé và thu về 780.000 USD , theo số liệu của Korea Times. Truyền thông Hàn Quốc gọi bộ phim là dấu hiệu khởi sắc cho ngành phim ảnh Hàn Quốc sau thời gian dài chìm trong ảm đạm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phim của Jo In Sung cán mốc 500.000 khán giả sau 4 ngày công chiếu.

Escape from Mogadishu được khen ngợi vì mang đến trải ngiệm chân thật, kịch tính với các cảnh quay rượt đuổi bằng ôtô gay cấn và ngoại cảnh đẹp mắt. Tác phẩm có sự tham gia của Jo In Sung trong vai cố vấn Kang Dae Jin của đại sứ quán Hàn Quốc, Kim Yoon Seok vai đại sứ Hàn Quốc tại Somalia Han Shin Sung và Heo Joon Ho trong vai đại sứ Triều Tiên.

Nội dung phim kể về cuộc chạy trốn của những người dân bị cô lập sau cuộc nội chiến ở thủ đô của Somalia vào năm 1991. Ban đầu, đoàn phim dự định tới thủ đô Mogadishu (Somalia) ghi hình, nhưng vì tình hình chính trị bất ổn, ê-kíp đã chuyển sang ghi hình ở Ma-rốc.

Phim do đạo diễn Ryu Seung Wan chỉ đạo, ông cũng là người tạo nên các tác phẩm The Berlin File (2013), Veteran (2015), The Battleship Island (2017).