Phim mới của Han So Hee được dán nhãn 19+

Han So Hee trở lại với vai diễn mới trong phim "Nevertheless". Cô có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn Song Kang.

Sports Donga đưa tin ngày 3/6, phim Nevertheless của Song Kang và Han So Hee có một số tập được gán mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi).

Theo đại diện ê-kíp sản xuất, Nevertheless là bộ phim truyền hình thực tế về tình yêu của những nhân vật ở độ tuổi đôi mươi. Do đó, nội dung phim sẽ đan xen những cảnh thân mật.

Nevertheless dựa trên webtoon cùng tên kể về Yoo Na Bi (do Han So Hee thủ vai) và Park Jae Un (Song Kang). Yoo Na Bi được miêu tả là người không tin vào tình yêu nhưng luôn muốn thử cảm giác hẹn hò.

Song Kang và Han So Hee kết hợp trong phim mới.

Đại diện đơn vị sản xuất cho biết phim có nội dung lãng mạn với tương tác ngọt ngào, tự nhiên của Han So Hee và Song Kang. Họ khắc họa tình yêu màu hồng nhưng cũng nhiều trăn trở, thiếu sót của những thanh niên 22 tuổi.

Nevertheless gồm 10 tập phim, bắt đầu lên sóng ngày 19/6. Phim được công chúng Hàn Quốc mong chờ bởi có sự góp mặt của 2 diễn viên trẻ.

Song Kang được mệnh danh nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Anh sinh năm 1994, nổi tiếng sau loạt phim Love Alarm, Sweet Home hay Navillera. Bạn diễn của anh là Han So Hee được chú ý từ vai diễn "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân lên sóng năm 2020.