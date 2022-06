Phim mới của Chris Evans bị cấm chiếu ở Saudi Arabia vì một cảnh hôn

“Lightyear”, bộ phim hoạt hình Pixar có Chris Evans tham gia lồng tiếng, không thể phát hành tại Saudi Arabia vì có cảnh đề cập đến quan hệ đồng tính.

Ngày 13/6, The Hollywood Reporter đưa tin phim hoạt hình Lightyear của Pixar đã trở thành tác phẩm mới nhất từ Walt Disney không thể phát hành tại một số quốc gia thuộc khu vực Trung Đông bao gồm Saudi Arabia. Đây là tác phẩm ngoại truyện thuộc thương hiệu ăn khách Toy Story, khai thác các sự kiện trước khi phần phim đầu tiên của chuỗi hoạt hình ra mắt.

Theo nhiều nguồn tin, quyết định không cấp phép phát hành Lightyear của các quốc gia trên bắt nguồn từ cảnh nụ hôn đồng tính giữa nữ sĩ quan Hawthorne (Uzo Aduba) và vợ trên màn ảnh. Ban đầu, cảnh này bị cắt khỏi bản phim chính thức, nhưng được đưa trở lại sau khi các nhân viên của Pixar lên tiếng chỉ trích Disney “kiểm duyệt nặng tay các cảnh đồng tính công khai” và cách CEO Bob Chapek phản ứng trước dự luật Don’t Say Gay của Mỹ không được lòng dư luận.

Nhân vật do Chris Evans đảm nhận trong Lightyear là nguyên mẫu người thật của món đồ chơi Buzz Lightyear trứ danh từ loạt Toy Story. Ảnh: Pixar.

Lightyear là phim tiếp theo từ Disney, tiếp nối Doctor Strange in the Multiverse of Madness, West Side Story và Eternals bị cấm cửa tại các thị trường vùng Vịnh. Tại nhiều quốc gia Trung Đông, quan hệ đồng tính bị coi là bất hợp pháp. Do đó, mọi tác phẩm đề cập đến cộng đồng LGBTQ+, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều khó vượt qua cửa kiểm duyệt để được phát hành tại thị trường này.

Trong Lightyear, chuyến trở về nhà của Buzz Lightyear (Chris Evans) và phi hành đoàn đã gặp trở ngại khi anh chạm trán binh đoàn người máy tàn bạo do đại phản diện Zurg chỉ huy. Zurg âm mưu ăn cắp lõi năng lượng vô tận mà Buzz đang nắm giữ. Phim dự kiến phát hành từ ngày 17/6.