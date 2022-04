Phim mới của ‘chàng rể quốc dân’ Park Hae Jin lên sóng FPT Play

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm vắng bóng, tài tử “Vì sao đưa anh đến” Park Hae Jin tiếp tục khẳng định sức hút của mình trong bộ phim hài kinh dị "Bắt ma phá án" trên FPT Play.

Là bộ phim giả tưởng kết hợp yếu tố điều tra phá án, From now on, showtime! đến với khán giả Việt với tựa đề Bắt ma phá án. Đánh dấu sự trở lại của tài tử Park Hae Jin, sức nóng của phim đã bắt đầu nhen nhóm từ thời điểm bấm máy. Theo trang MyDramalist, bộ phim đã chiếm vị trí thứ 8 trong top 20 phim Hàn được mong đợi năm 2022.

Park Hae Jin trong vai ảo thuật gia - pháp sư Cha Cha Woong.

Không chỉ tập trung vào những yếu tố thần bí, ma mị, bộ phim mới nhất của đài MBC còn gây chú ý vì sự hài hước xung quanh hành trình phá án bất đắc dĩ của cậu pháp sư trẻ Cha Cha Woong (Park Hae Jin). Xuất thân từ con nhà nòi, Cha Woong không theo nghề gia đình mà quyết định “xuống núi”, làm một ảo thuật gia nổi tiếng.

Sở hữu đôi mắt âm dương, Cha Woong có khả năng nhìn thấy và trò chuyện với các hồn ma. Anh lợi dụng thế mạnh này, lập công ty và tuyển dụng đội ngũ “nhân viên vô hình” trở thành một biệt đội chuyên hỗ trợ những màn trình diễn “ảo ma” của mình trước công chúng.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi khi Cha Woong chạm mặt nữ cảnh sát Go Seul Hae (Jin Ki Joo). Sự nhiệt huyết của cô dần cuốn chàng pháp sư trẻ vào vòng xoáy của hành trình tìm lời giải cho những vụ trọng án. Từ đây, mối quan hệ giữa cả hai cũng phát triển một cách lãng mạn với sự giúp đỡ của những “phụ tá” hồn ma.

Go Seul Hae phá nhiều vụ trọng án với sự giúp đỡ của Cha Cha Woong và các đồng sự vô hình.

Lên sóng vào thời điểm phải cạnh tranh gay gắt với khá nhiều tựa phim đình đám như Tái sinh báo thù (Again my life) hay Sao băng (Shooting stars),… Bắt ma phá án vẫn cho thấy mình là một đối thủ không thể xem nhẹ của đài MBC. Thống kê của Nielsen Korea cho thấy ngay từ tập đầu tiên, phim đã đạt rating trung bình 2,8%.

Một lý do quan trọng làm nên "nhiệt lượng" của bộ phim này chính là cách khai thác vui nhộn bên dưới lớp áo ma mị. Dưới góc nhìn của bộ đôi đạo diễn Jung Sang Hee và Lee Hyeong Min, các hồn ma ở thế giới bên kia không hề kinh dị, méo mó. Ngược lại, họ cũng có tâm hồn ăn uống và phải đi làm vì cơm áo gạo tiền như ai. Sự trợ giúp của đội ngũ vô hình này khiến những màn ảo thuật và chiêu trò phá án của Cha Woong trở nên “thực tế” đến không nhịn được cười.

Bên cạnh sức hút từ kịch bản, sự trở lại của “chàng rể quốc dân” Park Hae Jin cũng là một nhân tố làm nên sự hấp dẫn của phim. Trong Kbiz, anh thuộc thế hệ những gương mặt vàng, từng làm mưa làm gió màn ảnh Hàn một thời.

Màn ảo thuật với sự hỗ trợ của những phụ tá hồn ma.

Ra mắt công chúng từ cách đây 16 năm, tên tuổi của Park Hae Jin được biết đến nhiều qua các vai diễn trong Phía đông vườn địa đàng, Bác sĩ xứ lạ, Những gã tồi… Tuy sở hữu gia tài diễn xuất tương đối lớn, Cha Cha Woong trong Bắt ma phá án lại là vai hài đầu tiên mà Park Hae Jin thử sức.

Để có thể thể hiện tròn trịa tính cách “chúa hề” của của chàng pháp sư trẻ, Park Hae Jin đã tích cực tham gia các show truyền hình giải trí như một cách bổ sung "vitamin gây cười" cho mình.

Không chỉ đổi mới trong hình tượng, tạo hình của anh trong bộ phim mới cũng khiến không ít khán giả tò mò. Theo tiết lộ từ ê-kíp, đây là lần đầu tiên Park Hae Jin xuất hiện cùng bộ cổ phục trong một số phân cảnh phim. Chi tiết này đặc biệt gây chú ý vì xuyên suốt nghiệp diễn, anh vẫn luôn trung thành với hình tượng nam thần thời hiện đại. Trước đó vào năm 2015, tài tử Bẫy tình yêu đã bỏ lỡ cơ hội này trong tựa phim cổ trang Thư sinh bóng đêm.

Bắt ma phá án lên sóng FPT Play song song với Hàn Quốc.

Hội tụ nhiều cây hài của làng giải trí Hàn, Bắt ma phá án hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong “bữa tiệc tiếng cười” cho tín đồ phim Hàn. Bên cạnh bộ đôi Park Hae Jin và Jin Ki Joo, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Jung Joon Ho, Jung Suk Yong, Ko Kyu Pil và Park Seo Yeon…

Chỉ cần đăng ký tài khoản không mất phí trên FPT Play, khán giả có thể dễ dàng theo dõi trọn vẹn 16 tập phim Bắt ma phá án (tựa quốc tế: From now on, showtime!)trên hệ thống FPT Play từ 23/4 với phụ đề đầy đủ. Bộ phim lên sóng song song Hàn Quốc vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.