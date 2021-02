Phim mới của Angelina Jolie ra mắt vào tháng 5

Hãng Warner Bros. đặt lịch chiếu cho “Those Who Wish Me Dead” - tác phẩm thuộc dòng Viễn Tây đương đại - vào trung tuần tháng 5.

Theo tạp chí Variety, Warner Bros. quyết định tung ra Those Who Wish Me Dead vào ngày 14/5. Đây là bộ phim thuộc dòng Viễn Tây đương đại và có sự tham gia của Angelina Jolie.

Giống như các tác phẩm khác trong năm 2021 của Warner Bros., Those Who Wish Me Dead được phát hành đồng thời ngoài rạp và trực tuyến qua dịch vụ HBO Max tại khu vực Bắc Mỹ.

Hình ảnh Angelina Jolie trên phim trường Those Who Wish Me Dead. Ảnh: Daily Mail.

Those Who Wish Me Dead có nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2014 của Michael Korya.

Lấy bối cảnh một vùng hoang vu ở Montana đang bị nạn cháy rừng đe dọa, một thiếu niên 14 tuổi chứng kiến một vụ giết người dã man và sau đó bị hai hung thủ truy đuổi. Cậu sau đó được một chuyên gia sinh tồn bảo vệ. Nhưng tất cả cùng đứng trước nguy cơ bị ngọn lửa đang lan nhanh nuốt chửng.

Bên cạnh Angelina Jolie, tác phẩm điện ảnh còn có sự tham gia của Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Jake Weber và James Jordan.

Đạo diễn kiêm biên kịch của Those Who Wish Me Dead là Taylor Sheridan - người từng nhận đề cử Oscar hạng mục Biên kịch xuất sắc với Hell or High Water. Bộ phim năm 2016 của anh cũng thuộc dòng Viễn Tây đương đại.

Dự án điện ảnh do New Line Cinema và Creative Wealth Media hợp tác đầu tư sản xuất. Hãng Warner Bros. chịu trách nhiệm quảng bá và phát hành bộ phim trên toàn cầu.