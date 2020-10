Phim ‘Max Điên’ mới khó thành công?

Dự án tiếp theo của “Mad Max” là phần tiền truyện về nhân vật Furiosa thời trẻ. Phim dự kiến có sự tham gia của Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth.

Dù dự án điện ảnh chưa chính thức được “bật đèn xanh”, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin hãng Warner Bros. muốn thực hiện phần tiền truyện cho Mad Max, thay vì Mad Max 5. Trung tâm của tác phẩm là Furiosa - nhân vật đả nữ do Charlize Theron thể hiện ở Mad Max: Fury Road (2015).

Ở bộ phim mới, Anya Taylor-Joy vào vai Furiosa thời trẻ - có lẽ lúc nhân vật còn đủ hai tay. Xuất hiện bên cạnh cô dự kiến có Chris Hemsworth và Yahya Abdul-Mateen II. George Miller trở lại làm đạo diễn dựa trên kịch bản do chính ông và Nick Lathouris chấp bút.

Mad Max: Fury Road không phải là thành công phòng vé

Mad Max: Fury Road được số đông xếp vào nhóm các tác phẩm hành động vĩ đại trong một thập kỷ qua, hay thậm chí là mọi thời đại. Việc tối ưu bối cảnh thực tế thay vì dựa vào kỹ xảo điện ảnh đã giúp bộ phim lấy bối cảnh hậu tận thế trở nên vô cùng chân thực, giật gân và đáng nhớ.

Mad Max: Fury Road từng suýt gây lỗ tại phòng vé. Ảnh: Warner Bros.

Giới phê bình khen ngợi bộ phim, và Mad Max: Fury Road sau đó giành 6 giải thưởng Oscar. Song, đây thực tế không phải là một “cú hit” tại phòng vé. Có kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD , doanh thu toàn cầu đạt được là 373 triệu USD . Đây không phải là con số mà Warner Bros. mong đợi, và có lẽ không xứng với bản thân chất lượng tác phẩm.

Cách đây 5 năm, Mad Max: Fury Road không có cơ hội ra rạp tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới. Trước giờ phim khởi chiếu, một bộ phận công chúng đặt ra nghi vấn bởi phần gần nhất Mad Max Beyond Thunderdome (1985) không ấn tượng.

Quá trình phát triển trải dài qua ba thập kỷ càng khiến Mad Max: Fury Road bị đặt dấu hỏi lớn. Giữa mùa phim hè chật chội, 373 triệu USD của bộ phim thực tế cao hơn những gì giới quan sát mong đợi. Nhưng con số là chưa đủ để Warner Bros. tự tin “bật đèn xanh” cho Mad Max 5.

Hàng loạt khó khăn trước mắt

Trong ba tập phim đầu tiên, nhân vật Max Điên do Mel Gibson thể hiện. Tới Fury Road, George Miller chọn Tom Hardy làm người thay thế. Với dự án sắp tới, gương mặt biểu tượng thương hiệu sẽ không có mặt.

Furiosa của Charlize Theron là sáng tạo mới của riêng phần bốn, không dựa trên bất cứ nguyên tác nào có sẵn. Để so sánh, kế hoạch lúc này của Mad Max tương đối giống Star Wars với Han Solo. Hồi 2018, Disney cùng LucasFilm tung ra bộ phim về nhân vật biểu tượng Han Solo thời trẻ tuổi, không cho Harrison Ford xuất hiện.

Ba gương mặt dự kiến góp mặt trong Furiosa là Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth và Yahya Abdul-Mateen II. Ảnh: Outnow.

Anya Taylor-Joy đã khẳng định tài năng diễn xuất qua dòng phim kinh dị trong vài năm qua. Nhưng con đường để trở thành ngôi sao hạng A của cô hẳn còn nhiều chông gai. Taylor-Joy chắc chắn chưa thể giúp thu hút nhiều khán giả tới rạp như “đàn chị” Charlize Theron.

Có thể hiểu Warner Bros. muốn chọn một gương mặt trẻ trung hơn, khi Anya Taylor-Joy mới 24 tuổi, còn Charlize Theron đã 45 tuổi. Giống như thương hiệu Tomb Raider, Angelina Jolie ở tuổi ngoài 40 đã bị thay thế bởi Alicia Vikander ở tuổi 29 khi loạt phim tái khởi động.

Yếu tố ngôi sao của phim Furiosa lúc này đến từ Chris Hemsworth. Chưa rõ ngôi sao Thần Sấm sẽ đảm nhận vai diễn gì. Tuy nhiên, bên ngoài Vũ trụ Điện ảnh Marvel, anh không có duyên với các phim thương hiệu. Lần lượt Snow White and the Huntsman và Men in Black trở nên lao đao khi anh nắm giữ vị trí trung tâm.

Cái tên còn lại trong dàn diễn viên là Yahya Abdul-Mateen II. Đây mới chỉ là gương mặt dạng tiềm năng sau Aquaman và loạt Watchmen. Tới đây, diễn viên da màu có cơ hội thể hiện bản thân ở phim kinh dị Candyman.

Sức sáng tạo của người đàn ông 75 tuổi George Miller sẽ quyết định thành bại của Furiosa. Ảnh: WENN.

Trên lý thuyết, nhiều yếu tố đang chống lại Furiosa. Liệu khán giả có thực sự muốn biết quá khứ của đả nữ, hay họ mong chờ cuộc phiêu lưu tiếp theo của Max Điên nhiều hơn? Những cái tên diễn viên liệu có thể gánh vác trọng trách nối dài thương hiệu đã “ngủ yên” 5 năm qua?

Để thành công, George Miller có lẽ cần tạo ra nhiều pha hành động sáng tạo hơn nữa so với Mad Max: Fury Road mới có thể nuôi hy vọng lôi kéo công chúng đến với tác phẩm. Đó là thách thức không nhỏ khi nhà làm phim năm nay đã 75 tuổi.