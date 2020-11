Phim kinh dị về người phụ nữ đội lốt bé gái được sản xuất tiền truyện

Nữ diễn viên Isabelle Fuhrman trở lại sắm vai Esther trong phần tiền truyện của “Orphan” (2009).

Tạp chí Variety đưa tin nữ diễn viên Isabelle Fuhrman sẽ quay lại với vai Esther trong tiền truyện của bộ phim kinh dị Orphan (2009). Esther là vai diễn giúp tên tuổi của Fuhrman được Hollywood và đông đảo khán giả biết tới.

Trong Orphan, Esther là một cô bé được cặp vợ chồng do Peter Sarsgaard and Vera Farmiga thủ vai nhận nuôi như một biện pháp vượt qua những mất mát sâu kín của họ. Tác phẩm thu về 80 triệu USD từ phòng vé toàn cầu với kinh phí sản xuất 20 triệu USD .

Dù nhận nhiều bình luận trái chiều, Orphan vẫn được đánh giá là tác phẩm mang tính đột phá của dòng phim kinh dị có nhân vật trung tâm là một em nhỏ.

Isabelle Fuhrman vào vai một người phụ nữ đội lốt bé gái trong Orphan. Ảnh: IMDb.

Esther thực chất không phải trẻ con, mà là một phụ nữ mắc chứng lùn bẩm sinh có sở thích đội lốt bé gái 9 tuổi. Trong bộ dạng trẻ thơ, ác nữ âm mưu chia rẽ cha mẹ nuôi và hãm hại các anh chị em bằng những âm mưu ác độc.

Ngoài thông tin Fuhrman sẽ quay trở lại trong vai Esther, cốt truyện chính của tiền truyện Orphan vẫn được giữ kín. William Brent Bell (The Boy, The Devil Inside) sẽ sắm vai trò đạo diễn với kịch bản của David Coggeshall. Dự án đang được hãng Dark Castle Entertainment và Entertainment One hợp tác triển khai.

Ngoài Orphan, Isabelle Fuhrman từng có vai diễn đáng nhớ trong The Hunger Games và series Masters of Sex của Showtime. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong Escape Room 2 của Sony Pictures.