Phim kinh dị về người ngoài hành tinh dự kiến thắng lớn

Jordan Peele được xem là đạo diễn mát tay của dòng phim kinh dị. Tiếp nối "Get Out", "Us", bộ phim về người ngoài hành tinh "Nope" dự kiến thắng lớn ở phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, đạo diễn Jordan Peele sắp đạt được thành công mới khi ra mắt bộ phim Nope. Tựa phim của Universal dự kiến thu 44,5 triệu USD mở màn vào cuối tuần từ 3.785 rạp chiếu, đánh dấu bộ phim thứ ba liên tiếp của Peele đứng đầu phòng vé nội địa. Suất chiếu sớm của Nope trước đó thu 6,4 triệu USD . Đây là tín hiệu cho thấy phim dễ dàng trở thành hit phòng vé. Trước đó, phim kinh dị, khoa học viễn tưởng dự kiến kiếm được 45- 60 triệu USD vào ngày công chiếu cuối tuần. Phim kinh dị có mặt người ngoài hành tinh dự kiến thắng lớn. Ảnh: Universal. Hai bộ phim trước đó của Peele là Get Out (2017) và Us (2019) đều thành công phòng vé và được đánh giá cao về nội dung. Nope cũng được giới phê bình đánh giá cao với 84% điểm từ Rotten Tomatoes. Thor: Love and Thunder tụt xuống vị trí thứ hai trên các bảng xếp hạng trong nước. Tác phẩm siêu anh hùng kiếm được 6,12 triệu USD vào thứ 6, đánh dấu mức giảm 56%. Nhưng so với mặt bằng chung, Thor 4 vẫn kiếm tiền tốt. Bộ phim hiện đứng thứ 6 trong số các tác phẩm có doanh thu nội địa cao nhất. Minions: The Rise of Gru sẽ cán mốc ở vị trí thứ ba với mức giảm 37% trong tuần thứ tư ra mắt. Bộ phim hài hước về các Minion dự kiến thu 16,8 triệu USD vào cuối tuần và nâng tổng doanh thu phim vượt 300 triệu USD vào tuần tới. Doanh thu của Thor: Love and Thunder có dấu hiệu chững lại. Ảnh: MCU. Sau nhiều tuần công chiếu, Top Gun: Maverick vẫn không lùi bước và nằm trong top 5 bảng xếp hạng trong nước. Vào cuối tuần thứ 9 ra mắt, phần phim về phi công siêu đẳng của Tom Cruise dự đoán giảm 23%, kiếm thêm 9,45 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Đầu tuần này, Top Gun: Maverick vượt The Avengers để trở thành phim nội địa có doanh thu cao thứ 9. Với 628 triệu USD , tác phẩm của Paramount có nhiều khả năng đạt được vị trí thứ 8 của Jurassic World ( 652 triệu USD ).

Hoài Vỹ