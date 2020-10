Phim kinh dị về giết người hàng loạt được làm bản truyền hình

Bộ phim kinh dị "I Know What You Did Last Summer" sẽ được chuyển thể thành bản truyền hình và phát hành trên nền tảng xem video trực tuyến.

IGN đưa tin Amazon Studios đã công bố kế hoạch chuyển thể bộ phim kinh dị I Know What You Did Last Summer (1997) thành series truyền hình phát hành trên hệ thống Amazon Prime Video.

Tương tự bộ phim năm 1997, kịch bản series phim mới được xây dựng dựa trên trên nguyên tác tiểu thuyết cùng tên của Lois Duncan ra mắt năm 1973.

Amazon cho biết series truyền hình là phiên bản hiện đại của bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1990. Phim xoay quanh nhóm thiếu niên bị săn đuổi bởi một tên giết người hàng loạt sau khi họ gây tai nạn kinh hoàng trong đêm tốt nghiệp.

I Know What You Did Last Summer là một trong những tựa phim kinh dị kinh điển cuối thập niên 1990. Ảnh: IMDb.

“Các thương hiệu phim kinh dị hay sẽ không bao giờ kết thúc. Do đó, phiên bản I Know What You Did Last Summer mới của Sara Goodman là phần mở rộng đầy bất ngờ và vừa vặn với bộ phim kinh dị kinh điển”, Albert Cheng - giám đốc điều hành và đồng quản lý mảng truyền hình tại Amazon Studios cho biết.

Kịch bản series phim được xây dựng và chỉ đạo sản xuất bởi Sara Goodman. Goodman từng sáng tác kịch bản cho nhiều tập phim của các TV series Preacher, Outsider và Gossip Girl. Bản truyền hình của I Know What You Did Last Summer được Amazon phối hợp sản xuất với Sony Pictures Television.