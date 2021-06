Phim kinh dị 'The Conjuring 3' đứng đầu phòng vé

"Conjuring: The Devil Made Me Do It" thu về 9,8 triệu USD sau ngày đầu công chiếu. Bộ phim được dự đoán có doanh thu vượt mặt các tác phẩm ra mắt cùng đợt.

Theo The Hollywood Reporter (THR), Conjuring: The Devil Made Me Do It (The Conjuring 3) có doanh thu đứng đầu phòng vé sau ngày công chiếu đầu tiên. Vùng đất câm lặng 2 trước đó dẫn đầu, hiện bị đẩy xuống vị trí thứ hai khi chỉ thu về 6,2 triệu USD (tính đến thứ sáu ngày 4/6).

Phòng vé mùa hè của Bắc Mỹ đang có dấu hiệu hồi phục. Màn ra mắt của Conjuring: The Devil Made Me Do It được nhận xét khá ấn tượng, vì phim được phát song song trên ứng dụng HBO Max. The Conjuring 3 dự đoán thu được 23- 27 triệu USD vào dịp cuối tuần.

Phần 3 của series The Conjuring dự đoán có doanh thu vượt mặt Vùng đất câm lặng II. Ảnh: HBO.

The Hollywood Reporter cho biết The Conjuring 3 dự kiến có doanh thu vượt mặt Vùng đất câm lặng 2. Doanh thu của phim kinh dị do Emily Blunt đóng chính hiện ở mức 57 triệu USD .

Đứng vị trí thứ ba là bộ phim về ác nữ trộm chó Cruella. Trong tuần thứ hai, phim mang về doanh thu 11,4 triệu USD . Theo THR, Cruella có doanh thu khá thấp vì được phát cùng lúc trên Disney+.

Đứng ở vị trí thứ tư là Spirit: Untamed. Phim hoạt hình của DreamWorks thu về 2,4 triệu USD vào thứ sáu, dự kiến đạt 7 triệu USD vào cuối tuần.

Conjuring: The Devil Made Me Do It tiếp tục kể về vợ chồng nhà ngoại cảm Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng chính). Tác phẩm lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1981, dựa trên vụ án có thật trong lịch sử.